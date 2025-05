Com nova geração de consoles se aproximando, Apple vai lançar app de games para iOS, Mac e Apple TV

Apple vai lançar ainda em 2024 um aplicativo exclusivo para games que será pré-instalado em iPhones, iPads, Macs e Apple TV. A iniciativa, confirmada por fontes próximas ao plano, marca uma tentativa de fortalecer sua presença no mercado de jogos eletrônicos, área onde tradicionalmente não é vista como líder.

O novo app servirá como uma central de jogos, reunindo conquistas, placares, comunicação entre jogadores e sugestões editoriais da própria Apple. Também dará acesso direto à seção de games da App Store e destacará o Apple Arcade, serviço de assinatura de R$ 36,90 por mês.

A novidade deve ser anunciada na Worldwide Developers Conference (WWDC), marcada para 9 de junho — apenas quatro dias após o lançamento previsto do novo console da Nintendo, o Switch 2, com preço estimado de US$ 450.

Além de substituir o Game Center, rede social lançada pela Apple em 2010 sem grande adesão, o app trará versão para Mac capaz de integrar jogos instalados fora da App Store. Isso pode beneficiar usuários que preferem comprar títulos diretamente de plataformas como Steam ou Epic Games Store, que hoje concentram boa parte do mercado de jogos para PC.

A estratégia vem em meio a um cenário de competição crescente, impulsionado por consoles e serviços de cloud gaming, como Xbox Cloud Gaming e GeForce Now. Segundo dados recentes, os jogos continuam sendo o principal vetor de receita da App Store: cerca de dois terços do faturamento atual da loja vêm de títulos com compras dentro do app, como moedas, fases e expansões.

Nova aposta vem junto com reformulação do iOS

O novo app de games faz parte de um pacote maior de recursos previstos para o iOS 18, com lançamento esperado para setembro. A atualização trará uma interface redesenhada, de codinome Solarium, com o objetivo de padronizar a experiência visual entre iPhones, iPads, Macs e o Vision Pro — headset de realidade mista da marca.

Entre as outras novidades estão:

gerenciamento de bateria com suporte a inteligência artificial;

tradução em tempo real com AirPods e Siri;

nova versão do app Translate, com mais idiomas e contexto conversacional;

teclado bilíngue para árabe e inglês, com suporte a caligrafia digital no Apple Pencil;

sincronização automática de senhas de Wi-Fi de hotéis entre dispositivos.

Enquanto isso, o Vision Pro deve ganhar uma funcionalidade de rolagem ocular para navegação sem uso das mãos.

Por ora, a Apple não comentou oficialmente sobre o novo app de jogos. A aquisição recente do estúdio RAC7 Games, criador do jogo Sneaky Sasquatch, sinaliza que a empresa também investe na curadoria e no controle do conteúdo oferecido na plataforma.