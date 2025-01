Lidiane Jones anuncia saída como CEO da Bumble após um ano no cargo

A CEO da Bumble, Lidiane Jones, anunciou nesta sexta-feira, 17, sua decisão de renunciar ao cargo, marcando o fim de uma passagem de pouco mais de um ano à frente da empresa. Em um depoimento compartilhado com sua equipe e investidores, Jones afirmou que a decisão foi tomada após "muita reflexão" e ressaltou as conquistas do período em que liderou a companhia. A saída ocorrerá oficialmente em março, e a fundadora Whitney Wolfe Herd reassumirá a liderança como CEO.

"Quando entrei na Bumble, meu foco era ajudar a construir uma base para um crescimento renovado e sustentável — e foi exatamente isso que fizemos", disse Jones em sua declaração. Ela destacou avanços estratégicos na empresa, que incluem a consolidação do negócio e o fortalecimento das bases para o futuro da plataforma. "Esse período foi incrível, e deixarei a empresa com muito orgulho do que construímos juntos."

Retrospectiva da gestão de Lidiane Jones

A brasileira Lidiane Jones, natural da Zona Leste de São Paulo, assumiu o comando da Bumble em janeiro de 2023. Sua chegada ocorreu em um momento estratégico, quando Whitney Wolfe Herd, fundadora da empresa, decidiu deixar o cargo de CEO para assumir a presidência executiva. Antes de liderar a Bumble, Jones já havia se destacado como CEO da Slack, plataforma de comunicação corporativa, onde sucedeu o fundador Stewart Butterfield.

Durante sua liderança na Bumble, Jones focou em integrar inovações tecnológicas e em responder a um mercado de aplicativos de namoro cada vez mais competitivo e em transformação. A Bumble passou por uma fase de ajustes para lidar com mudanças comportamentais nos usuários mais jovens, enquanto enfrentava desafios no mercado financeiro.

O retorno de Whitney Wolfe Herd

Com a saída de Lidiane Jones, Whitney Wolfe Herd reassumirá o posto de CEO da Bumble. Herd, que fundou a empresa em 2014, já havia ocupado essa posição anteriormente e é amplamente reconhecida por seu papel em posicionar a Bumble como um aplicativo inovador e com foco em segurança.

A volta de Wolfe Herd ocorre em um momento em que a Bumble enfrenta a necessidade de se diferenciar ainda mais no setor. Concorrentes como Tinder e Hinge, ambos pertencentes à Match Group, também têm intensificado suas estratégias de mercado que não vai tão bem.

Jones, por sua vez, encerrou sua declaração reafirmando seu entusiasmo com o futuro da empresa. "Vou continuar torcendo pela Bumble enquanto ela segue crescendo sob a liderança de Whitney", concluiu.