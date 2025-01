Xiaohongshu, o ‘Instagram da China’, lidera downloads na App Store dos EUA

Xiaohongshu, uma plataforma chinesa de mídia social e e-commerce comparada ao Instagram e conhecida como RedNote no exterior, alcançou o topo da lista de aplicativos mais baixados na App Store dos Estados Unidos, impulsionada pelo possível banimento do TikTok no país.

De acordo com os rankings mais recentes, a Xiaohongshu saltou do 209º lugar para o 1º em apenas uma semana. No último ano, a melhor posição que havia alcançado era o 24º lugar.

A RedNote, sediada em Xangai, tem como público-alvo o mercado chinês, com a maior parte de seu conteúdo em mandarim. Contudo, o aplicativo registrou um aumento significativo de usuários estrangeiros, que utilizam hashtags como “American from TikTok” (Americano do TikTok) e “TikTok Refugee” (Refugiado do TikTok), gerando engajamento e visibilidade global.

Apesar da ascensão meteórica, especialistas do setor consultados pelo Yicai alertam que ainda é incerto se a RedNote conseguirá substituir o TikTok. [Grifar] A explosão de novos usuários pode ser apenas um fenômeno passageiro.

Desafios regulatórios e o futuro do TikTok

Um profissional da indústria, com foco no mercado internacional, sugeriu que a popularidade da RedNote pode ter sido parcialmente impulsionada de forma planejada. Ele destacou que, caso o TikTok seja banido, influenciadores americanos tendem a migrar para plataformas como Instagram, X (antigo Twitter) ou Threads.

Além disso, a RedNote enfrentará desafios relacionados à conformidade regulatória, como a verificação de identidade real. Alguns usuários estrangeiros relataram dificuldades para interagir com outras contas ou acessar determinadas funcionalidades ao usar números de telefone internacionais.

[Grifar] Embora influenciadores de grande alcance possam conseguir se adaptar à RedNote, resta saber se a plataforma será capaz de lidar com o aumento expressivo de usuários e se as exigências regulatórias serão flexibilizadas.

O destino do TikTok nos EUA

O governo dos EUA deu um prazo até 19 de janeiro para que a ByteDance, empresa controladora chinesa do TikTok, venda ou se desfaça da plataforma, citando preocupações de segurança nacional. Caso contrário, o TikTok será banido no país.