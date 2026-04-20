O ChatGPT caiu? Site enfrenta instabilidade na manhã desta segunda-feira

O aplicativo e site ChatGPT, da OpenAi, apresenta instabilidade na manhã desta segunda-feira, 20.

De acordo com o Downdetector, a partir das 11h03, usuários passaram a reportar problemas com a plataforma de inteligência artificial.

Até às 11h20, mais de três mil pessoas informaram dificuldade para acessar o serviço.

No X (antigo Twitter), internautas afirmaram que o ChatGPT caiu. O serviço de Status da OpenAi ainda não apresenta relatórios sobre a falha.