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O ChatGPT caiu? Site enfrenta instabilidade na manhã desta segunda-feira

Downdetector reporta instabilidade da plataforma da OpenAi

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 11h41.

O aplicativo e site ChatGPT, da OpenAi, apresenta instabilidade na manhã desta segunda-feira, 20.

De acordo com o Downdetector, a partir das 11h03, usuários passaram a reportar problemas com a plataforma de inteligência artificial.

Até às 11h20, mais de três mil pessoas informaram dificuldade para acessar o serviço.

No X (antigo Twitter), internautas afirmaram que o ChatGPT caiu. O serviço de Status da OpenAi ainda não apresenta relatórios sobre a falha.

Acompanhe tudo sobre:ChatGPTOpenAI

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