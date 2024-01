A BYD, gigante chinesa de tecnologia, não apenas conquistou o pódio de vendas de veículos elétricos, ultrapassando a renomada Tesla, mas também desvelou um investimento colossal de mais de 100 bilhões de yuans (US$ 14 bilhões) destinado a catalisar uma revolução na tecnologia de direção inteligente.

Durante uma coletiva de imprensa, Wang Chuanfu, presidente da BYD, afirmou com entusiasmo: “Estamos diante da era da direção inteligente”. Este evento não só consagrou a BYD como líder incontestável de vendas, mas também apresentou ao mundo suas últimas inovações, entre elas a arquitetura revolucionária Xuanji, o modelo de inteligência artificial Xuanji e a sofisticada cabine inteligente Dilink.

O feito notável da BYD vai além das estatísticas de vendas. Com um crescimento impressionante de 62%, ultrapassando a marca de três milhões de veículos vendidos no último ano, a empresa chinesa não apenas consolidou sua posição no topo, mas também acumulou um tesouro de dados valiosos. Essa riqueza de informações servirá como alicerce essencial para otimizar continuamente suas tecnologias de direção inteligente, conforme minuciosamente analisado pela Great Wall Securities.

Contando com uma equipe de mais de 4.000 profissionais dedicados, incluindo mais de 3.000 engenheiros de software, a BYD não é apenas uma líder de vendas; é uma força motriz de inovação. Wang Chuanfu esclareceu que, embora a direção inteligente seja distinta da direção autônoma, a BYD embarcou no desenvolvimento da inteligência automotiva precocemente, antecipando as necessidades dos usuários em condições reais de estrada.

Os planos futuros da BYD são tão ambiciosos quanto a trajetória até aqui, com a empresa se preparando para o lançamento, ainda este ano, de mais de 10 modelos avançados de direção equipados com a tecnologia Light Detection and Ranging (Lidar).

Além disso, a BYD está comprometida em democratizar essa inovação, oferecendo um sistema avançado de assistência ao motorista como opcional em modelos acima de 200.000 yuans (US$ 28.000), tornando-o padrão em veículos com preço superior a 300.000 yuans

O recente relatório da Zhongtai Securities aprofundou ainda mais a narrativa, estabelecendo um paralelo fascinante entre a ascensão dos carros inteligentes e o fenômeno da demanda por smartphones. A previsão otimista é que essa revolução não apenas estimule o consumo adicional, mas também desencadeie uma onda de atualizações de veículos à medida que os preços se tornam mais acessíveis.

A BYD não apenas tem liderado as vendas, como tem esculpido o futuro da mobilidade inteligente. A indústria automotiva global agora observa com expectativa enquanto a BYD dita os próximos capítulos da direção inteligente e redefine os padrões da inovação automotiva.