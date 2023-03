BYD investe em startup de chips Kunlunxin

A montadora chinesa BYD está focada na expansão para o mercado global e no aumento de suas capacidades tecnológicas. Mirando o mercado de chips, recentemente, se tornou acionista da Kunlunxin, uma empresa de chips na China.

Fundada em junho de 2011, a Kunlunxin era anteriormente conhecida como o Departamento de Arquitetura e Smart Chip do Baidu.

O Baidu ainda é atualmente seu maior acionista com uma relação acionária de 70,87%. De acordo com seu site oficial, a Kunlunxin completou uma rodada de levantamento de fundos em abril de 2021 com uma valorização de cerca de 13 bilhões de yuans (US$ 1,89 bilhão).

A Kunlunxin produziu seu chip AI de primeira geração em 2020 e implantou mais de 20.000 deles no mecanismo de busca do Baidu, no assistente de voz e em outras operações.

É o único chip de IA de nuvem na China que passou por testes extensivos com algoritmos de larga escala.

Em agosto de 2021, a Kunlunxin começou a produzir em massa seu chip de IA de segunda geração, que apresenta um aumento de desempenho de duas a três vezes em comparação com o chip de primeira geração.

À medida que os veículos elétricos se tornam mais inteligentes, particularmente no que diz respeito à capacidade de condução automatizada, exigências mais significativas são colocadas em sua potência computacional.

Isto exige não apenas que as empresas de automóveis adquiram tecnologia mais avançada, mas também que tenham fornecedores confiáveis. Nos últimos dois anos, a escassez de chips tem assolado a indústria automotiva chinesa.

As principais empresas automotivas ainda estão operando com volumes de produção reduzidos devido ao fornecimento insuficiente de chip

Investimentos da BYD no mercado de chip

Em 2021, a subsidiária de semicondutores da BYD investiu 5 bilhões de yuans (US$ 726 milhões) para adquirir a Energen Semiconductor, uma fábrica de wafers. Em 2022, a BYD investiu em dois fabricantes de chips processadores de sinais digitais.

Além disso, a BYD colaborou com a Nvidia e a Horizon Robotics no domínio dos chips. Os veículos BYD equipados com o chip Horizon Robotics’ Journey 5 serão lançados em meados de 2023.

O Journey 5 é o chip de terceira geração da Horizon Robotics, com um único chip com capacidade de computação AI de até 128TOPS.

A partir do H1 2023, alguns novos carros BYD serão equipados com a plataforma Nvidia Drive Hyperion para uma condução inteligente e capacidade de estacionamento.

Em 2022, a BYD vendeu 1.863.500 veículos, representando uma realização significativa resultante das vantagens da empresa em eficiência de produção e gerenciamento de custos.

Entretanto, a BYD ainda não se destacou em tecnologias inteligentes, mesmo com seus modelos mais vendidos. A empresa está atualmente focada em fechar rapidamente a lacuna nesta área.