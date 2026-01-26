Gás do Povo chega a todas capitais: veja como usar o benefício

Todas as capitais do país passam a fazer parte do programa Gás do Povo a partir desta segunda-feira, 26 de janeiro.

Na nova fase de implementação da política pública, o benefício chega a 950 mil novas famílias de baixa renda em 17 capitais, que agora poderão realizar a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13kg (GLP) em mais de 10 mil pontos credenciados.

Com o avanço da cobertura, o governo federal espera alcançar 15 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas, até março de 2026, em todos os 5.571 municípios brasileiros.

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME) e a CAIXA.

17 novas capitais passam a receber o benefício

Nesta etapa, as seguintes capitais foram integradas ao Gás do Povo:

Aracaju (SE)

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

João Pessoa (PB)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Palmas (TO)

Porto Velho (RO)

Rio Branco (AC)

Rio de Janeiro (RJ)

São Luís (MA)

Vitória (ES)

A primeira etapa da implementação havia ocorrido em novembro de 2025, quando quase um milhão de famílias passaram a receber o benefício nas capitais de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Segundo o governo, uma em cada seis revendas de GLP do país já está conectada à iniciativa. O objetivo é garantir que praticamente todas as famílias beneficiadas contem com uma revenda a até 2 km de sua residência.

Quem tem direito ao Gás do Povo

Podem receber o benefício famílias que atendam aos seguintes critérios:

Ser beneficiária do Bolsa Família com pelo menos duas pessoas

Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo

Ter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses

Ter o CPF do Responsável Familiar regularizado

Não apresentar pendências como Averiguação Cadastral ou indício de óbito

Como usar o vale Gás do Povo

O vale-recarga pode ser utilizado de quatro formas diferentes:

Aplicativo “Meu Social – Gás do Povo” : verificar elegibilidade, consultar situação do vale e encontrar revendas credenciadas

: verificar elegibilidade, consultar situação do vale e encontrar revendas credenciadas Cartão do Programa Bolsa Família (com chip)

Cartão de débito da CAIXA

CPF do Responsável Familiar: pode ser informado diretamente na maquininha da revenda (“Azulzinha”) ou no app “Azulzinha Aproxima”. Um código é enviado via SMS para validação da recarga

Canais de consulta e atendimento

As famílias podem consultar o direito ao benefício nos seguintes canais: