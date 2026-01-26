Brasil

Gás do Povo chega a todas capitais: veja como usar o benefício

Nova fase do programa inclui 950 mil famílias e amplia para mais de 10 mil os pontos de recarga gratuita do botijão de gás

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00h11.

Todas as capitais do país passam a fazer parte do programa Gás do Povo a partir desta segunda-feira, 26 de janeiro.

Na nova fase de implementação da política pública, o benefício chega a 950 mil novas famílias de baixa renda em 17 capitais, que agora poderão realizar a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13kg (GLP) em mais de 10 mil pontos credenciados.

Com o avanço da cobertura, o governo federal espera alcançar 15 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas, até março de 2026, em todos os 5.571 municípios brasileiros.

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME) e a CAIXA.

17 novas capitais passam a receber o benefício

Nesta etapa, as seguintes capitais foram integradas ao Gás do Povo:

  • Aracaju (SE)
  • Boa Vista (RR)
  • Brasília (DF)
  • Campo Grande (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • João Pessoa (PB)
  • Macapá (AP)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Palmas (TO)
  • Porto Velho (RO)
  • Rio Branco (AC)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • São Luís (MA)
  • Vitória (ES)

A primeira etapa da implementação havia ocorrido em novembro de 2025, quando quase um milhão de famílias passaram a receber o benefício nas capitais de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Segundo o governo, uma em cada seis revendas de GLP do país já está conectada à iniciativa. O objetivo é garantir que praticamente todas as famílias beneficiadas contem com uma revenda a até 2 km de sua residência.

Quem tem direito ao Gás do Povo

Podem receber o benefício famílias que atendam aos seguintes critérios:

  • Ser beneficiária do Bolsa Família com pelo menos duas pessoas
  • Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo
  • Ter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses
  • Ter o CPF do Responsável Familiar regularizado
  • Não apresentar pendências como Averiguação Cadastral ou indício de óbito

Como usar o vale Gás do Povo

O vale-recarga pode ser utilizado de quatro formas diferentes:

  • Aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”: verificar elegibilidade, consultar situação do vale e encontrar revendas credenciadas
  • Cartão do Programa Bolsa Família (com chip)
  • Cartão de débito da CAIXA
  • CPF do Responsável Familiar: pode ser informado diretamente na maquininha da revenda (“Azulzinha”) ou no app “Azulzinha Aproxima”. Um código é enviado via SMS para validação da recarga

Canais de consulta e atendimento

As famílias podem consultar o direito ao benefício nos seguintes canais:

