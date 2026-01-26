Gás do Povo chega a todas capitais: veja como usar o benefício

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00h11.
Todas as capitais do país passam a fazer parte do programa Gás do Povo a partir desta segunda-feira, 26 de janeiro.
Na nova fase de implementação da política pública, o benefício chega a 950 mil novas famílias de baixa renda em 17 capitais, que agora poderão realizar a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13kg (GLP) em mais de 10 mil pontos credenciados.
Com o avanço da cobertura, o governo federal espera alcançar 15 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas, até março de 2026, em todos os 5.571 municípios brasileiros.
O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME) e a CAIXA.
Nesta etapa, as seguintes capitais foram integradas ao Gás do Povo:
A primeira etapa da implementação havia ocorrido em novembro de 2025, quando quase um milhão de famílias passaram a receber o benefício nas capitais de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).
Segundo o governo, uma em cada seis revendas de GLP do país já está conectada à iniciativa. O objetivo é garantir que praticamente todas as famílias beneficiadas contem com uma revenda a até 2 km de sua residência.
Podem receber o benefício famílias que atendam aos seguintes critérios:
O vale-recarga pode ser utilizado de quatro formas diferentes:
As famílias podem consultar o direito ao benefício nos seguintes canais: