Não é só no Brasil: X está perdendo usuários nos EUA após vitória de Trump

A recente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos trouxe impactos além do cenário político: o X, plataforma de rede social de Elon Musk, enfrentou uma onda de desativações logo após o resultado.

De acordo com dados da QZ, o dia seguinte à eleição foi marcado pelo maior volume de desativações de contas no X desde que Musk assumiu a rede, superando episódios anteriores em que usuários descontentes com o estilo e posicionamento do bilionário já haviam ameaçado deixar o serviço.

No dia 6 de novembro, mais de 115 mil visitantes dos EUA acessaram a página de confirmação de desativação de contas na plataforma X. A mesma data, no entanto, também registrou um recorde de tráfego: foram 46,5 milhões de visitas nos EUA, 38% acima da média dos últimos meses. Esse aumento no fluxo parece indicar o interesse do público em acessar atualizações sobre as eleições, seguido por uma saída expressiva de usuários.

A Similarweb explicou que o monitoramento dos acessos à página de confirmação de desativação é realizado apenas para a versão web da plataforma, o que sugere que o número total de desativações pode ser ainda maior, considerando que muitos usuários utilizam o aplicativo móvel.

Plataformas alternativas em alta

Enquanto o X enfrentava uma debandada de usuários, o Bluesky, rede social promovida como uma alternativa ao Twitter, experimentou um crescimento substancial. Dias antes das eleições e, principalmente, após o resultado, o tráfego e o número de usuários ativos diários da Bluesky aumentaram significativamente. Segundo a Similarweb, o Bluesky ultrapassou o Threads — plataforma concorrente do Instagram — em número de acessos durante o período eleitoral, fato inédito até então.

No último anúncio, o Bluesky revelou ter recebido mais de um milhão de novos usuários desde o resultado eleitoral, com grande parte dos registros vindo dos EUA, Canadá e Reino Unido. A empresa, preparada para o aumento de tráfego, implementou melhorias de infraestrutura, medidas de segurança e escalabilidade. Em comunicado, um porta-voz da Bluesky destacou que os novos usuários relatam uma experiência mais engajadora e divertida, mesmo que inicialmente tenham menos seguidores na plataforma.

A mudança de plataforma por parte de muitos usuários evidencia um desejo crescente de buscar espaços alternativos, especialmente em momentos de polarização política e intensa atividade digital.