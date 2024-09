Bluesky libera publicação de vídeos após pressão de usuários brasileiros

A rede social Bluesky anunciou nesta quarta-feira, 11, a liberação da função de publicar vídeos na plataforma. O recurso chega após usuários brasileiros cobrarem essa novidade, especialmente após a suspensão temporária do X (ex-Twitter), em 30 de agosto, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Até o momento, a startup liderada por Jay Graber permitia apenas o envio de imagens estáticas e GIFs. "Bluesky agora tem vídeo! Atualize seu aplicativo para a versão 1.91 ou atualize no desktop! Começamos a lançar gradualmente a capacidade de postar vídeos. Obrigado pela sua paciência!", escreveu a empresa em sua página oficial.

Na semana anterior, a rede social já havia dado sinais de que essa função estava a caminho, compartilhando um meme sobre o tema, que foi replicado por Graber, CEO da Bluesky.

Regras para vídeos

Cada postagem poderá conter um único vídeo com até 60 segundos de duração. A empresa esclareceu que, como no X, os vídeos serão reproduzidos automaticamente no feed, mas os usuários têm a opção de desativar essa função nas configurações.

Segundo a empresa, cada conta poderá publicar até 25 vídeos de 10 GB por dia, embora esse limite possa ser ajustado futuramente.

Além disso, a plataforma informou que usuários poderão sinalizar vídeos com conteúdo adulto, adicionando um aviso de conteúdo explícito.