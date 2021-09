Brasil é segundo país que mais usa TikTok no mundo

O Brasil é o segundo país que mais usa o TikTok no mundo, atrás apenas da China, país de origem da empresa que controla o aplicativo, a Bytedance. É o que mostra um novo levantamento realizado pela consultoria alemã Statista.

No ranking, a China aparece na liderança do uso do TikTok nos últimos 12 meses, com 72% dos entrevistados reportando ter utilizado o app entre julho de 2020 e junho deste ano. No Brasil, o percentual é de 40%, seguido pelo México, com 37%, pela Rússia, com 31%, e pela Alemanha, com 26%.

Os Estados Unidos aparecem em sexto lugar, com 24%. O ranking é completado por Reino Unido (24%) e Canadá (22%). Na China, o TikTok tem uma versão adaptada ao mercado local que leva o nome de Douyin.

A pesquisa da Statista foi feita com entre 1.600 e 4.500 adultos, por país, de 56 países diferentes.

O sucesso do TikTok é tão grande na China que o governo local restringiu o tempo de uso do aplicativo recentemente. Crianças com idades abaixo de 14 anos podem utilizar o aplicativo por apenas 40 minutos por dia e dentro da faixa horária que vai das 6h às 22h.

No Brasil, influenciadores fazem sucesso na rede social e acumulam milhões de seguidores, como Vanessa Lopes, Virginia Fonseca, Vitor Fernando e Raphael Vicente.

O sucesso do TikTok atrai a concorrência. O Kwai tem feito esforços para crescer no Brasil, com bonificação de usuários que indicam amigos, e o Instagram tem impulsionado o alcance dos vídeos no formato chamado Reels, que é análogo ao do TikTok.

