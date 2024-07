Companhias aéreas retomam operações após apagão cibernético

As companhias aéreas ao redor do globo começaram a retomar lentamente algumas operações após um início de dia caótico devido a uma pane generalizada em um software que resultou em milhares de voos atrasados ou cancelados, ameaçando desestabilizar o sistema por dias.

A United Airlines informou que reiniciou parte da operação após ter todos os voos previamente interrompidos. A Delta Air Lines também retomou algumas viagens que foram suspensas, emitindo uma isenção de viagem para ajudar os passageiros a remarcar ou reorganizar seus planos.

As duas maiores companhia americanas parecem ter sido as mais afetadas, no entanto, outras companhias aéreas dos EUA, como American Airlines e Spirit Airlines, também enfrentaram problemas, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, do inglês Federal Aviation Administration).

A reinicialização lenta seguiu uma manhã marcada por uma desordem global severa devido a uma pane no sistema de TI que dificultou a comunicação entre aeronaves e equipes de controle em solo. A interrupção atingiu os viajantes em um dia particularmente movimentado — o Reino Unido, por exemplo, estava se preparando para o maior número de partidas diárias desde outubro de 2019, segundo a fornecedora de dados de aviação Cirium.

O FlightAware registrou mais de 21.000 voos atrasados globalmente, enquanto a Cirium informou que os cancelamentos nos EUA representavam cerca de 4,2% de todos os voos programados — muito acima do típico para esse horário do dia. O caos ocorreu em aeroportos ao redor do mundo, com centros como Berlim, Amsterdã e o Aeroporto Internacional de Delhi sendo os mais afetados, deixando passageiros presos enquanto se preparavam para suas férias de verão.

Enquanto os sistemas normalmente tendem a reiniciar rapidamente, a retomada do serviço normal pode levar vários dias, pois aeronaves e tripulações estarão fora de posição, e os centros de operações de rede ficam offline. Voos de longa distância cancelados, em particular, terão efeitos em cadeia por dias, ocorrendo no auge da temporada de viagens de verão.

Evento incomum

Embora panes possam ocorrer na indústria da aviação, uma em tal escala global é um evento raro. Em agosto do ano passado, o espaço aéreo do Reino Unido sofreu a pior falha de tráfego aéreo em uma década, levando a centenas de atrasos e cancelamentos em um dos dias mais movimentados da temporada de viagens.

A interrupção desta sexta-feira também lembrou uma pane no sistema da FAA no início de 2023, que brevemente interrompeu os voos nos EUA. Esse problema, que levou a milhares de atrasos e cancelamentos de voos, foi atribuído a um arquivo danificado que afetou a emissão de avisos críticos de voo conhecidos como Notams.

A última pane está afetando as companhias aéreas de maneiras diferentes. Para algumas, a falha restringiu a capacidade dos centros de operações de rede de se comunicar com estações e aeroportos, enquanto para outras, os passageiros estavam incapazes de acessar sistemas de reserva ou serviços de check-in online. Com os sistemas fora do ar, algumas companhias aéreas foram forçadas a realizar check-ins manuais nos aeroportos, causando longas filas e atrasos.

As interrupções nas comunicações se estenderam aos cockpits das aeronaves, com a United Airlines enfrentando problemas intermitentes com ferramentas que usa para enviar mensagens aos pilotos, como o ACARS, disse a FAA em um comunicado.

Em Amsterdã, a KLM informou que foi forçada a suspender "a maioria das operações", pois a pane tornou "impossível gerenciar os voos". As companhias aéreas indianas de baixo custo SpiceJet e IndiGo relataram problemas técnicos afetando serviços online como reservas, check-in e acesso a cartões de embarque. As companhias alertaram sobre possíveis longas filas nos aeroportos para check-in manual.

O Aeroporto Internacional de Delhi relatou alguns serviços sendo impactados, com passageiros reclamando nas redes sociais sobre longas esperas nos balcões de check-in e bagagem, bem como painéis de informações de voos fora do ar.

O site de rastreamento de voos FlightRadar24 mostrou que entre os aeroportos mais afetados na Europa estavam Berlim, Londres Stansted e Amsterdã. A Norwegian Air Shuttle ASA informou que teve que desviar um voo com destino a Berlim de volta para Oslo, com o aeroporto na capital alemã mostrando quase nenhum movimento de voo no site de rastreamento. O Gatwick relatou que está enfrentando alguns problemas com seus sistemas de TI.

Algumas companhias aéreas viram seus sistemas voltarem rapidamente. A Iberia da IAG SA disse que seus sistemas voltaram ao normal após a companhia aérea realizar check-ins manualmente devido à pane. Os sistemas começaram a funcionar novamente por volta das 9h30, disse a companhia aérea espanhola.

Em Paris, cidade que se prepara para os Jogos Olímpicos em uma semana, os sistemas de TI dos aeroportos Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly não foram diretamente afetados, embora a desaceleração global estivesse prejudicando os check-ins, atrasos e suspensão temporária de certos programas de voo em algumas companhias aéreas que operam nos aeroportos, informou a Aeroports de Paris.

O aeroporto de Heathrow, o mais movimentado da Europa, disse que os voos estão operacionais.