Zuckerberg diz que reação de Trump após ser baleado foi uma das cenas mais incríveis que já viu

Mark Zuckerberg disse que a reação imediata do ex-presidente Donald Trump após ser baleado foi "incrível" e inspiradora, e ajuda a sintetizar seu apelo aos eleitores.

“Ver Donald Trump se levantar depois de levar um tiro no rosto e erguer o punho no ar com a bandeira americana é uma das coisas mais incríveis que já vi na vida,” disse o CEO da Meta na quinta-feira, 19, durante uma entrevista na sede da empresa em Menlo Park, Califórnia, para a Bloomberg. “De certa forma, como americano, é difícil não se emocionar com esse espírito e essa luta, e acho que é por isso que muitas pessoas gostam dele”.

Zuckerberg, de 40 anos, se recusou a endossar Trump ou seu presumido oponente, o presidente Joe Biden, acrescentando que não planeja se envolver nas eleições de qualquer forma. No entanto, seus comentários se somam a um coro crescente de líderes do Vale do Silício, incluindo o bilionário da Tesla Elon Musk, e os investidores Marc Andreessen e Ben Horowitz, que estão se inclinando para o ex-presidente, alguns prometendo doações para sua campanha.

Zuckerberg também disse que a Meta está fazendo mudanças que ele espera que façam com que o Facebook não seja um ponto de conflito nas eleições daqui para frente. “A principal coisa que ouço das pessoas é que elas realmente querem ver menos conteúdo político em nossos serviços porque vêm a eles para se conectar com pessoas.” A Meta já está recomendando menos conteúdo político aos seus usuários, acrescentou. “Acho que você verá nossos serviços desempenhando um papel menor nesta eleição do que no passado.”

A relação de Zuckerberg com Trump foi complicada pelo uso que Trump fez dos produtos da Meta para alcançar seus seguidores. As postagens do ex-presidente rotineiramente continham desinformação ou desafiavam as regras da Meta. A empresa suspendeu Trump tanto do Facebook quanto do Instagram por dois anos após os distúrbios no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Na época, Zuckerberg postou que Trump estava usando sua conta para "minar a transição pacífica e legal de poder para seu sucessor eleito".