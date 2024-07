Arteris investe em educação corporativa para lidar com desafios de diversidade geracional

O envelhecimento populacional tem gerado uma diversidade de gerações cada vez maior na sociedade e lidar com essas diferenças no mundo dos negócios tem sido um grande desafio. 72% dos líderes afirmaram ter dificuldades com essas relações em uma pesquisa realizada pela McKinsey, em 2023.

De um lado, uma nova geração que prioriza o bem-estar, a flexibilidade e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é vista, muitas vezes, como irresponsável. Do outro, profissionais acima dos 40 anos já encaram o preconceito de estarem desatualizados em um mundo cada vez mais ágil e tecnológico.

Desafios da diversidade geracional no Brasil

No Brasil, o principal desafio para mais de 60% dos profissionais acima dos 40 anos é encontrar empresas que ofereçam oportunidades de trabalho, de acordo uma pesquisa realizada pelo Infojobs. No relatório, quase 70% dos entrevistados alegam que estar “atualizado”, muitas vezes, não resolve o problema.

Projeções do IBGE indicam que até 2030 o país deve ter a quinta população mais idosa do mundo e mesmo com 91% dos brasileiros com mais de 60 anos contribuindo atualmente com as finanças da casa, a discriminação por conta da idade é algo muito presente e pouco discutido no mercado de trabalho.

Em meio a esse cenário desafiador, a Arteris, uma das maiores companhias do setor de gestão de rodovias do Brasil, viu na Educação Corporativa uma oportunidade de eliminar estereótipos geracionais, treinar a liderança com diferentes formas de gestão, além de promover inclusão e requalificação para os mais de 4500 colaboradores.

A união da universidade corporativa com a Exame Corporate Education

A companhia uniu a Universidade Arteris de Desenvolvimento (UAD), que conta com treinamentos exclusivos para as necessidades de cada área da empresa, ao streaming de cursos da Exame Corporate Education, com o intuito de expandir a variedade de temas para os profissionais que querem apender novas habilidades e tecnologias.

A plataforma de cursos corporativos da Exame foi inspirada em grandes streamings, como a Netflix, para oferecer aprendizagem com experiência de cinema, conteúdos atuais e atrativos, além de navegação pelo computador ou celular em qualquer lugar. O catálogo conta com mais de 170 cursos com especialistas do mercado e novos lançamentos todo mês, para promover o desenvolvimento contínuo dos colaboradores.

Além de investir em novos cursos, que incluem temas como diversidade etária e liderança inclusiva, a Arteris também criou, em maio deste ano, o Programa Mentoria 50+ para potencializar o aprendizado no ambiente de trabalho e a integração entre pessoas de diferentes áreas e gerações.

A ação, idealizada em parceria com o grupo do pilar Geração do departamento de Diversidade e Inclusão, vai promover encontros e workshops para mentores com idade acima de 50 anos de idade compartilharem suas experiências com colaboradores interessados em crescer pessoal e profissionalmente. As atividades incluem aconselhamento de carreira, feedback construtivo e compartilhamento de conhecimentos específicos do segmento de concessão de rodovias.

Benefícios da educação corporativa para integração entre gerações

Roberto Paolini, diretor-executivo de Pessoas e Organização e sponsor do pilar Geração do Programa de Diversidade e Inclusão da Arteris, comenta que a tecnologia é indispensável para o crescimento profissional nos tempos atuais, mas igualmente importante ainda é a mentoria daqueles que possuem mais bagagem, principalmente no processo de amadurecimento daqueles que estão chegando no mercado de trabalho.

"É um programa com benefícios em 360º, onde o mentorado se desenvolve, aumenta sua visibilidade e exposição enquanto colaborador, além de fortalecer o network com outros mais influentes. Já para o mentor, existe a oportunidade de compartilhar sua experiência, concomitantemente melhorar suas habilidades de comunicação e aprender sobre outras áreas. Por fim, a Arteris também se beneficia ao disseminar seus valores institucionais, desenvolver novas lideranças e melhorar sua produtividade com a retenção de talentos", disse Paolini.

Treinamentos para diversidade geracional no recrutamento

É importante ressaltar que apesar de 48% das organizações contarem com programas relacionados à diversidade geracional, cerca de 70% contrataram muito pouco ou nenhum profissional com mais de 50 anos, contingente representante de apenas 5% das contratações dos últimos dois anos, segundo estudo realizado pela Robert Half, consultoria global de soluções em talentos, em parceria com a Labora.

Buscando transformar esse cenário, a Arteris também investe em treinamentos dedicados à diversidade geracional para equipes de recrutamento dentro da UAD – Universidade Arteris de Desenvolvimento

Importância da diversidade de gerações no ambiente de trabalho

A diversidade de gerações traz para a organização diferentes pontos de vista, experiências, habilidades e soluções, mas também pode gerar muitos impasses e conflitos se não for valorizada e bem administrada. A educação corporativa é uma grande aliada do RH e da liderança para gerenciar essas divergências de forma saudável e positiva, promovendo conscientização, nivelando lacunas através de treinamentos, preparando os líderes para um bom convívio, além de criar um ecossistema de qualificação e requalificação dos colaboradores.

Como o RH pode promover diversidade etária com empatia e protagonismo