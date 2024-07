BCE realiza primeiro teste de tokenização de títulos privados com banco

O banco estatal italiano Cassa Depositi e Prestiti realizou nesta semana a primeira emissão de títulos tokenizados na União Europeia. O projeto faz parte de um projeto conduzido pelo Banco Central Europeu (BCE) e envolveu a emissão de US$ 27,2 milhões em títulos.

De acordo com um comunicado divulgado à imprensa, a emissão envolveu o banco privado de investimentos Intesa Sanpaolo e foi realizada na Polygon, um blockchain de segunda camada ligado à Ethereum. Com o projeto, o BCE busca identificar novas soluções para a liquidação de dinheiro em transações de atacado realizadas em blockchains.

A transação foi a primeira do tipo desde que a Itália publicou um decreto que regula a emissão e a circulação de instrumentos financeiros em formato digital. O título tokenizado vencerá em quatro meses e oferece um cupom fixo de 3,63%, calculado em uma base anual. A Intesa Sanpaolo foi a única investidora institucional no teste.

O fluxo de caixa foi liquidado no mesmo dia por meio da ferramenta "TIPS Hash Link" do Banco da Itália, que permite a interoperabilidade entre blockchains e sistemas de pagamento tradicionais.

"Esta transação demonstra como as blockchains públicas são uma tecnologia poderosa para instituições financeiras, tornando as transações mais rápidas e seguras", explicou Niccolò Bardoscia, chefe de negociação de ativos digitais e investimentos da Intesa Sanpaolo, em uma publicação no LinkedIn.

Ele destacou ainda que "esta mudança tecnológica impactará não apenas os títulos, mas todas as classes de ativos nos próximos anos". A tokenização também foi defendida pelo CEO da BlackRock, Larry Fink, que acredita que todas as ações e títulos serão movidos para trilhos de blockchain no futuro.

A Boston Consulting Group prevê que o mercado de ativos tokenizados possa alcançar US$ 16 trilhões até 2030, enquanto a empresa de consultoria McKinsey previu um valor mais modesto, de US$ 2 trilhões, no mesmo período.