Google: Busca, Shopping e Maps ganham recursos de inteligência artificial

Em um anúncio do Google feito nesta quarta-feira, 29, durante o evento Search On, a empresa detalhou as atualizações da inteligência artificial que trarão novidades para a Busca, o Shopping e o Maps.

Com a implementação feita para facilitar o acesso dos internautas aos resultados mais precisos, as ferramentas agora integram um conceito mostrado com o nome de Modelo Unificado Multitarefas — ou apenas “MUM”, na sigla em inglês.

A tecnologia inclui tocar no ícone do Lens quando estiver olhando para uma foto de uma camisa e pedir ao Google para encontrar o mesmo padrão, mas em outra peça de roupa. Também será possível usar uma foto para encontrar vídeos relacionados ao tema da imagem.

Além disso, para pesquisas, a empresa criará a seção “Coisas para saber”, ao lado das outras abas, para facilitar a exploração e compreensão de tópicos novos. Em qualquer resultado, ao tocar nos três pontos no topo do card de pesquisa, aparecerão informações para aprender mais sobre aquele site.

Entre os detalhes adicionados, estão descrição de origem na Wikipédia e o que o site diz sobre si mesmo; dará para encontrar o que outros na web disseram a respeito da página; além da seção “Sobre o tema”, com cobertura de notícias sobre o mesmo tópico de outras fontes.

Outras novidades

Shopping: com o recurso Lens será possível reconhecer objetos na tela pelo aplicativo móvel do Google e, com um clique, conferir ofertas dele. Essa detecção ocorre em 200 milissegundos e não precisa sair do app para encontrar os preços dos produtos.

Outro anúncio se trata da inclusão de janelas de loja direto na Busca. Isso facilitaria a pesquisa por roupas, sapatos e acessórios para celular apenas pelos resultados da pesquisa. Ao procurar por um tipo de vestimenta, a Busca exibirá um feed visual em várias cores e estilos, junto com outras informações, como lojas locais, guias e vídeos.

Google Maps: terá novas notificações de emergência, por exemplo, em casos de incêndios florestais. Ao ser avisado, o usuário poderá pedir por uma rotas para contornar a região.

O Google ainda criou um novo aplicativo gratuito, o Address Maker (ou “Criador de Endereço”) para criar endereços exclusivos e funcionais para pessoas e lugares que não possuem um. Gâmbia, Quênia, Índia, África do Sul e EUA já contam com a ferramenta, que chegará a mais locais no futuro.