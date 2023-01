Brasil deve receber primeiro pedágio Free Flow em março

Free Flow ainda é um termo novo para o motorista brasileiro. Contudo, tem um funcionamento bastante simples para quem usa: ao invés das tradicionais cabines de pedágio, o sistema dispensa as barreiras físicas, e torna a passagem fluída e sem redução de velocidade dos veículos como na solução da Sem Parar, que ainda possui cancela.

E esta perto dos pedágios brasileiros ganharem um pouco mais de fluidez com a tecnologia. As primeiras praças do tipo serão inaugurada em março de 2023, na rodovia Rio-Santos — BR-101 entre Ubatuba, São Paulo, e Rio de Janeiro capital —, trecho sob concessão da CCR RioSP.

A empresa responsável pela infraestrutura é a companhia austríaca Kapsch TrafficCom, contratada pela CCR após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovar, em dezembro do ano passado, a regulamentação do sistema de livre passagem em rodovias e vias urbanas.

“A Rio-Santos será a primeira rodovia do Brasil a contar com esse inovador método de cobrança eletrônica de tarifas. A partir da experiência acumulada neste trecho, será possível expandir esse tipo de tecnologia para as demais rodovias e concessionárias”, diz Eduardo Camargo, presidente da CCR Rodovias.

Para as empresas de logística, o Free Flow traz vantagens no custo da operação dos caminhões. Sem precisar parar nos pedágios, elas terão menos gastos com itens como freio e óleo. Em um trecho com 10 praças, a viagem pode ser reduzida em uma hora sem a parada ou redução de velocidade.