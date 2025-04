BeReal estreia anúncios nos EUA após ser comprado pela Voodoo

A rede social de fotos BeReal está lançando anúncios nos Estados Unidos como uma fonte de financiamento depois que a plataforma foi adquirida pela publicadora de aplicativos e jogos de celular francesa Voodoo, informou o TechCrunch.

O BeReal tem entre seus produtos iniciais anúncios no feed e campanhas de dominação de marca por um dia inteiro. O aplicativo já testou as funcionalidades com marcas como Levi, Nike, Adidas e Amazon.

Ben Moore, que já trabalhou no TikTok, irá liderar a área de vendas, parcerias e crescimento do aplicativo nos EUA. O BeReal disse ao TechCrunch que, hoje, estima uma base de 40 milhões de usuários, 5 milhões deles localizados nos EUA. Usuários do Japão, da França e dos EUA representam 50% da base do BeReal.

Hoje, o app tem como desafio permanecer relevante em um cenário competitivo de redes sociais. A venda para Voodoo em junho de 2024 ocorreu em meio a dificuldades do aplicativo de crescer sua base de usuário, o que fez com que precisasse procurador um comprador, já que estava ficando sem recursos, segundo o TechCrunch.

No auge da pandemia, o BeReal teve um boom de popularidade com a proposta “anti-Instagram” de fotos mais espontâneas tiradas apenas uma vez ao dia. Mas o crescimento do aplicativo começou a diminuir, o que acarretou na perda de interesse dos investidores.