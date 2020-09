Atualização do WhatsApp permite uso mesmo com pouco armazenamento

O WhatsApp liberou recentemente a versão beta do aplicativo para participantes do TestFlight, plataforma de teste do iOS/iPadOS, com uma série de possíveis (e futuras) novidades.

A principal delas é a possibilidade de usar o aplicativo mesmo com pouco espaço de armazenamento disponível. Esse é um grande passo, já que muitas pessoas utilizam dispositivos com a capacidade de armazenamento quase esgotada. Ainda não existem previsões da chegada definitiva do novo recurso — nem para o teste em aparelhos Android.