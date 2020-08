WhatsApp testa login simultâneo em até 4 dispositivos

A opção de personalizar cada conversa individualmente pode chegar para o WhatsApp em um futuro próximo, segundo o site WABetaInfo.

A nova função foi encontrada na versão beta do aplicativo, e permite que o usuário selecione papéis de parede diferentes para cada chat, seja em conversas individuais ou em grupo.

Dessa forma, será possível personalizar uma conversa com um amigo com um plano de fundo que represente ambos, assim como deixar o fundo do grupo dos amigos com uma foto de todos.

Além do papel de parede específico para cada conversa, as capturas de tela também demonstram que será possível determinar o brilho de cada fundo escolhido.

A nova função foi descoberta na atualização 2.20.90.21 do aplicativo, que ainda está em desenvolvimento — a versão atual é a 2.20.90. Uma nova política de segurança também está sendo desenvolvida, e espera-se que o aplicativo tenha novas notificações sobre a criptografia de ponta a ponta.

Além disso, o aplicativo também está buscando uma forma de fazer com que o usuário possa ter sua conta do WhatsApp logada em até 4 dispositivos ao mesmo tempo.

Ao entrar em um novo dispositivo, será preciso esperar para que o histórico de chat seja transferido. Feito isso, todas as mensagens passarão a chegar em todos os dispositivos conectados, de forma que a mesma chave de segurança será utilizada para todos.

A ferramenta ainda não foi oficialmente confirmada, mas o site WABetaInfo informou que deve chegar em breve.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020