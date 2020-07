Arrependimento sem sofrimento: WhatsApp testa mensagens autodestrutivas

Não é novidade que o WhatsApp vem trabalhando no recurso de mensagens que desaparecem após um tempo. Na nova versão beta do sistema, o aplicativo está aperfeiçoando a opção “mensagens autodestrutivas”, dando pistas que a função pode estar disponível em breve.

A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo, que trazer novidades sobre os recursos que estão sendo desenvolvidos pelo WhatsApp.

No ano passado, capturas de telas divulgadas nas redes sociais mostravam os primeiros indícios da função, onde era possível definir um tempo para que a mensagem sumisse. As opções eram: 5 segundos ou uma hora. Na nova versão, porém, existem algumas diferenças. Nela, o usuário não poderá escolher o tempo, mas sim ativar ou não a opção da mensagem desaparecer após 7 dias.

A novidade está presente na versão 2.20.197.4 do WhatsApp beta para Android, que está disponível para poucos — mesmo para quem faz parte do programa de testes ela não está ativada. Não está claro ainda quando, e nem se, o WhatsApp vai liberar o recurso para todos os usuários.

Mudanças na política de privacidade

O aplicativo também está preparando uma nova política de privacidade para os usuários brasileiros. Quando ela estiver disponível, o WhatsApp mostrará um banner no aplicativo para informar o usuário. A mudança deve ocorrer tanto para usuários Android quanto iOS. Ainda não foram divulgados maiores detalhes sobre a nova política. O site WABetaInfo adiantou que as alterações podem estar relacionadas a área de Pagamentos do aplicativo.