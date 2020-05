Assistente de voz da Samsung, Bixby ganha novas funções

A Samsung incluiu novos recursos na última atualização da assistente de voz Bixby. Entre as novidades implementadas, a companhia incluiu recursos de acessibilidade para auxiliar o uso do smartphone por pessoas que tenham algum tipo de deficiência visual. Ao todo são três novas funcionalidades e todas podem ser acessadas pela câmera do aparelho.

Segundo a Samsung, o assistente de voz está disponível para dispositivos da linha Galaxy que contem com o recurso Bixby Vision na versão 3.5 e é capaz de identificar mais de 1.000 itens comuns ao cotidiano, como alimentos, plantas e objetos simples e traduzir os comandos para 57 idiomas – entre eles o português brasileiro.

Semelhante ao Google Lens, a função Quick Reader permite identificar textos escritos em qualquer lugar (desde que sejam legíveis) e forçar o celular a transformá-los em arquivos de áudio. O processo de conversão de texto em fala ocorre de forma instantânea.

O recurso Color Detector, por sua vez, é significa que o aparelho será capaz de identificar 33 cores diferentes graças aos sensores fotográficos. Ao mirar o smartphone para alguma cor, como uma camiseta colorida, por exemplo, o aparelho irá informar por voz qual cor está sendo apontada.

Já o Scene Describer é o recurso mais impressionante e exige um pouco mais de inteligência artificial do assistente de voz. Com a câmera direcionada para alguma direção, a Bixby dirá exatamente o que está acontecendo ambiente. Por exemplo, se apontar para uma rua, o celular poderá identificar a presença de pessoas, de veículos e fará uma descrição simples da área.

