As big techs que devem despontar ainda mais na bolsa em dezembro

As ações de grandes empresas de tecnologia, como Nvidia, Broadcom e fabricante de semicondutores Lam Research, devem continuar superando o mercado ao longo de dezembro. A previsão se apoia em tendências históricas e análises técnicas que apontam o mês como o mais favorável do ano para ações com forte performance acumulada, aponta a corretora norte-americana Oppenheimer.

Mesmo com início de mês instável, com quedas nos índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones nesta segunda-feira, 1º, analistas destacam que o chamado “fator momentum” tende a se beneficiar de efeitos sazonais. Desde 1928, dezembro tem sido o melhor mês para ações líderes de desempenho nos 12 meses anteriores[/grifar], segundo Ari Wald, chefe de análise técnica da Oppenheimer.

O fenômeno é parcialmente explicado por uma prática comum no mercado: investidores vendem ações com perdas no fim do ano para compensar ganhos de capital e reduzir a carga tributária, prática conhecida como tax loss harvesting. Esse movimento pressiona os papéis que perderam valor e sustenta os que já vinham em alta.

Empresas em destaque: IA, semicondutores e fabricação de chips

Entre as ações recomendadas pela corretora — todas com classificação “overweight” e negociadas acima da média de 200 dias — estão:

Nvidia : A fabricante de GPUs, essenciais para aplicações de inteligência artificial, acumula alta de 33% em 2025. Apesar da queda de quase 13% em novembro, o papel tem potencial de valorização de 43%, segundo a média dos analistas da FactSet. Nesta segunda-feira, a empresa anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Synopsys, como parte de uma parceria multianual para acelerar soluções de IA.

: A fabricante de GPUs, essenciais para aplicações de inteligência artificial, acumula alta de 33% em 2025. Apesar da queda de quase 13% em novembro, o papel tem potencial de valorização de 43%, segundo a média dos analistas da FactSet. Nesta segunda-feira, a empresa anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Synopsys, como parte de uma parceria multianual para acelerar soluções de IA. Broadcom : Ações caíram 3% na sessão desta segunda, mas a empresa segue como destaque pela sua atuação no fornecimento de processadores voltados a grandes modelos de IA, como os TPUs usados pelo Google. A empresa acumula alta robusta no ano e segue como aposta estratégica.

: Ações caíram 3% na sessão desta segunda, mas a empresa segue como destaque pela sua atuação no fornecimento de processadores voltados a grandes modelos de IA, como os TPUs usados pelo Google. A empresa acumula alta robusta no ano e segue como aposta estratégica. Lam Research: Fornecedora de equipamentos para a indústria de semicondutores, teve uma valorização de mais de 100% em 2025. Superou expectativas de receita e lucro no último trimestre e continua bem posicionada para captar a demanda crescente por chips.

Fatores técnicos e sazonais sustentam projeção otimista

Wald destaca ainda que, historicamente, os retornos do índice S&P 500 são mais altos em dezembro quando o índice começa o mês acima da média móvel de 200 dias, o que acontece atualmente. A combinação entre cenário técnico positivo e padrões sazonais reforça o otimismo com as ações que já lideraram os ganhos no ano.

Para a Oppenheimer, esse tipo de movimento tende a favorecer empresas com forte posicionamento em áreas estratégicas como IA, computação de alta performance e fabricação de chips, mesmo em meio a correções pontuais, como as vistas nos últimos dias.