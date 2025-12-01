Morgan Stanley prevê alta de até 41% em ações da Nvidia

O banco norte-americano Morgan Stanley reiterou sua recomendação de compra para ações da Nvidia e da Broadcom, com novas projeções de alta impulsionadas pelo avanço da inteligência artificial. Segundo relatório publicado nesta segunda-feira, 1º, o banco aumentou o preço-alvo da Nvidia para US$ 250, o que representa uma valorização potencial de 41% em relação ao fechamento da última sexta-feira.

A fabricante de chips acumula alta de 32% em 2025, segundo o analista Joseph Moore, responsável pelo relatório. Para ele, a Nvidia deve manter sua liderança no setor, apesar de temores exagerados sobre concorrência crescente. A principal preocupação dos clientes, segundo o banco, não é concorrência, mas a capacidade de garantir fornecimento dos produtos da Nvidia — em especial, da GPU Vera Rubin, modelo voltado a aplicações de IA.

Moore pondera que, embora as ações da Nvidia ainda estejam negociadas com desconto em relação à Broadcom, seu prêmio em comparação ao setor de semicondutores como um todo tem diminuído, já que margens e receitas em patamares elevados dificultam maior expansão de múltiplos no mercado.

Além da Nvidia, o Morgan Stanley também manteve a recomendação de compra para a Broadcom e elevou o preço-alvo das ações de US$ 409 para US$ 443, um aumento de cerca de 10% em relação ao último fechamento. A Broadcom já acumula valorização de 74% no ano.