Ibovespa cai de volta aos 158 mil pontos com pressão dos juros

O Ibovespa iniciou dezembro em leve baixa e encerrou o pregão desta segunda-feira, 1º, com queda de 0,29%, aos 158.611 pontos. O recuo veio após o principal índice acionário da B3 ter se aproximado dos 160 mil pontos na sexta-feira, 28, quando renovou as máximas intradiária e de fechamento.

Segundo operadores do mercado financeiro, a continuidade dos recordes foi limitada por conta da alta dos juros futuros, que pressionou as ações domésticas.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI), com vencimento de janeiro de 2027, subiu de 13,57%, do ajuste anterior, para 13,62%. A do DI de janeiro de 2029 também avançou de 12,72% a 12,765%, assim como as taxas domésticas de janeiro de 2031 que subiram para 12,99%.

O principal fator que contribuiu para esse avanço foram as declarações do presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda. A liderança afirmou que a instituição discutirá um possível aumento das taxas de juros em sua próxima reunião de política monetária, ainda este mês, o que levou a um ambiente global de aversão aos riscos.

As falas do presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, destacando que o o papel da autoridade monetária é ser mais conservadora também pressionaram os juros futuros.