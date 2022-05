Apple testa iPhone com carregador USB para atender lei da UE

Por Mark Gurman da Bloomberg

A Apple testa futuros modelos de iPhone com conector USB-C, segundo pessoas com conhecimento do assunto, uma medida que pode ajudar a empresa a se adequar a novos regulamentos europeus.

Além de testar modelos com porta USB-C nos últimos meses, a Apple desenvolve um adaptador que permitirá que futuros iPhones funcionem com acessórios projetados para o atual conector Lightning, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública.

Se a empresa levar a cabo a mudança, ela não ocorreria antes de 2023, no mínimo. A Apple planeja manter o conector Lightning para os novos modelos deste ano.

Ao mudar para o USB-C, a Apple simplificaria a coleção de carregadores usados por seus vários dispositivos. A maioria dos iPads e Macs da empresa já usa USB-C em vez de Lightning. Isso significa que os usuários da Apple não podem usar um único carregador para seus iPhones, iPads e Macs - uma configuração estranha, dada a propensão da Apple à simplicidade. Os carregadores sem fio para iPhone e Apple Watch também usam um conector USB-C para seus blocos de alimentação. A Apple, com sede em Cupertino, Califórnia, não quis comentar a mudança.

A mudança, prevista pelo analista Ming-Chi Kuo, viria com compensações - e potencialmente criaria confusão para os usuários. Os carregadores USB-C são um pouco maiores que o conector Lightning, mas podem oferecer velocidades de carregamento e transferências de dados mais rápidas. Os novos conectores também seriam compatíveis com muitos carregadores existentes para dispositivos que não são da Apple, como telefones e tablets Android.

Mas a maioria dos acessórios da Apple - incluindo AirPods, o controle remoto da Apple TV, a bateria MagSafe e o carregador MagSafe Duo - ainda usa o Lightning. O adaptador USB-C em desenvolvimento pode mitigar esse problema, mas não está claro se a Apple o incluiria na caixa ou faria os clientes pagarem mais por ele.

Há também uma ampla variedade de acessórios de terceiros, como carregadores, adaptadores de carro e microfones externos, que usam o conector existente. Uma mudança forçaria fornecedores terceirizados a redesenhar seus produtos.

E a mudança diminuiria o controle da Apple sobre o mercado de acessórios para iPhone. A Apple obriga os fabricantes de acessórios a pagar para usar o conector Lightning e participar de um rigoroso processo de aprovação.

O USB-C é um padrão usado por muitos fabricantes de dispositivos de consumo, incluindo a maioria dos fabricantes de telefones Android, tornando menos provável que a Apple possa exercer seu nível usual de controle.

