Apple se recupera na China e vendas de iPhone crescem 52% em abril

O iPhone teve uma forte recuperação na China no mês passado, com as remessas subindo 52% em meio a uma enxurrada de descontos de parceiros varejistas locais.

Os números mais recentes da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação mostraram um aumento nos envios de smartphones no país, dos quais cerca de 3,5 milhões de unidades vieram de marcas estrangeiras, de acordo com um cálculo da Bloomberg.

O iPhone é responsável pela maioria desses dispositivos e sua recuperação ocorre depois de registrar crescimento em março após quedas acentuadas nos primeiros dois meses do ano.

A Apple e seus revendedores chineses têm reduzido os preços desde o início de 2024 e esses acordos se estendem até a temporada de vendas que acompanha o festival de compras de 18 de junho no país. A última geração do iPhone, o 15, teve uma queda nas vendas da ordem de dois dígitos na China, principalmente por causa da concorrência no mercado premium para a Huawei.

Abril é tradicionalmente um mês de baixo volume de vendas para a fabricante para a empresa de Cupertino. Logo, pequenas mudanças nas compras podem resultar em grandes oscilações. No início deste mês, uma pesquisa da Bloomberg Intelligence com consumidores na China mostrou que o iPhone voltou a ser o dispositivo móvel preferido para aquelas pessoas que pretendem trocar de aparelho.