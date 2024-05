China apresenta exército de cães robôs equipados com metralhadoras; veja o vídeo

O Exército da China apresentou pela primeira vez a sua arma para levar os robôs para o campo de batalha moderno: cães eletrônicos armados com um rifle automático montado em suas costas. O equipamento apareceu em vídeos do treinamento durante jogos de guerra com o Exército cambojano, e viralizou nas redes sociais.

Em entrevista à rede estatal CCTV, soldados contaram estar entusiasmados com a operação do cão-robô.

— Ele pode servir como um novo membro em nossas operações de combate urbano, substituindo nossos membros (humanos) para realizar reconhecimento e identificar o inimigo e atingir o alvo — disse um soldado identificado como Chen Wei.

Os vídeos que circulam nas redes sociais provavelmente foram gravados durante o exercício "Golden Dragon 2024", entre China e Camboja. O cão robô é visto disparando um rifle semi-automático em um alvo e também é visto caminhando, pulando, deitando e movendo-se para trás. Ele também é visto liderando um pequeno batalhão em um dos exercícios de guerra.

O robô pesa 15 quilos (50 quando equipado com um rifle) e está equipado com um sistema de percepção 4D, podendo fornecer transmissão em tempo real de imagens de reconhecimento para os postos de comando. Com baterias e um sistema de energia em seu abdômen, o cão robô pode operar por duas a quatro horas.

O equipamento é capaz de realizar várias ações como planejar rotas, evitar obstáculos por conta própria e se aproximar de alvos durante missões de reconhecimento.