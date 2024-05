iPhone 15 Pro Max foi o smartphone mais vendido no primeiro trimestre de 2024

Apple e Samsung dominaram o ranking dos dez smartphones mais vendidos no primeiro trimestre de 2024, segundo o relatório Global Monthly Handset Model Sales Tracker da Counterpoint Research.

Ambas as marcas ocuparam cinco posições cada, deixando os concorrentes fora do top 10. Este foi o primeiro trimestre em que todos os dez smartphones mais vendidos eram compatíveis com 5G. Além disso, a tendência de premiumização foi evidente, com sete dos dez aparelhos classificados como premium.

O iPhone 15 Pro Max foi o smartphone mais vendido do período, refletindo a preferência crescente dos consumidores por aparelhos de alto padrão. Todos os quatro modelos do iPhone 15, juntamente com o iPhone 14, estavam entre os dez mais vendidos, com a linha iPhone 15 ocupando as três primeiras posições.

A popularidade da linha Pro da Apple cresceu, representando metade das vendas totais da empresa no primeiro trimestre de 2024, um aumento significativo em relação a 24% no mesmo período em 2020.

Participação dos 10 principais smartphones mais vendidos globalmente:

1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 1. iPhone 15 Pro Max 4.4% 1. iPhone 14 4.7% 2. iPhone 15 4.3% 2. iPhone 14 Pro Max 4.6% 3. iPhone 15 Pro 3.7% 3. iPhone 14 Pro 3.7% 4. iPhone 14 1.9% 4. iPhone 13 3.2% 5. Galaxy S24 Ultra 1.9% 5. Galaxy A13 1.9% 6. Galaxy A15 5G 1.5% 6. Galaxy S23 Ultra 1.3% 7. Galaxy A54 1.4% 7. iPhone 14 Plus 1.3% 8. iPhone 15 Plus 1.3% 8. Galaxy A04e 1.2% 9. Galaxy S24 1.0% 9. Galaxy A14 5G 1.1% 10. Galaxy A34 1.0% 10. Galaxy A53 5G 1.1%

Esses modelos se tornaram os principais geradores de receita para a Apple, contribuindo com mais de 60% do valor total de vendas no período.

A série Galaxy S24 da Samsung garantiu duas posições no top 10, com o modelo Ultra em quinto lugar e o modelo base em nono. O bom desempenho da série S24 foi atribuído ao lançamento antecipado e ao foco em tecnologia de Inteligência Artificial Generativa (GenAI), permitindo aos usuários criar conteúdo único e experimentar um novo nível de interação.

Os consumidores estão mantendo seus smartphones por mais tempo, pois as atualizações oferecem pouca diferenciação em características. Isso faz com que optem por modelos mais caros para garantir relevância tecnológica por mais tempo. No futuro, espera-se que os dez smartphones mais vendidos capturem uma parcela maior do mercado, à medida que os fabricantes se concentram em portfólios enxutos com características premium, incluindo GenAI.