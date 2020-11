Primeiro chip da empresa e aplicativos no Mac; acompanhe a cobertura

A Apple anunciou durante evento nesta terça-feira, 10, o M1, primeiro chip para computadores e laptops criado pela empresa, afirmou que os apps do iPhone e iPad vão funcionar no Mac. Veja as principais informações da cobertura:

Chip

De acordo com a Apple, o chip é pequeno em tamanho, mas com grande poder de processamento e eficiência energética.

A empresa repetiu a fórmula que tinha com os chips de iPhone, o A14 Bionic, e criou um processador com 5 nanometros de distância superando fabricantes como a Intel, que fornecia os processadores dos Macs até a Apple anunciar que iria fabricar os próprios chips.

A tecnologia da Apple supera a de concorrentes como Samsung, Qualcomm e até a Intel, que em julho disse que atrasaria o lançamento dos processadores com 7 nanometros de distância.

É a primeira vez que chips com essa distância entre os transistores serão disponibilizados em computadores pessoais, segundo a Apple. Há 16 bilhões de transistores no M1.

Em termos de processamento o M1 conta com uma CPU de 8 núcleos, 4 de alta performance e 4 de alta eficiência, que permitem manter tarefas com alto nível de eficiência. De acordo com a empresa, a capacidade de processamento do chip é “o dobro” que a dos PCs ao mesmo que demanda um quarto do consumo energético.

–

O M1 conta ainda com uma placa gráfica integrada, que a empresa ser “a mais avançada que a Apple já criou”. O chip tem também um processador neural com 16 núcleos, capaz de processar 11 trilhões de operações por segundo.

Em termos de segurança, o M1 conta com um “enclave de segurança” que torna os computadores da Apple os com “segurança mais avançada”.

Aplicativos no Mac

A partir da próxima geração do Mac, o computador da Apple, será possível rodar os mesmos aplicativos de seu iPhone e iPad em seu laptop. Entre os apps mostrados no evento que acontece nesta terça-feira, 10, estão o popular jogo Among Us, o streaming HBO Max, ainda não disponível no Brasil.

A novidade, muito esperada pelos usuários do Mac, no entanto, dependerá da boa vontade dos desenvolvedores dos aplicativos — e, aparentemente, alguns já pularam fora, entre eles a Netflix e o YouTube. Leia a matéria completa aqui

Guerra entre fabricantes de processadores

Enquanto a Intel perdeu a parceria comercial com a Apple para processadores, anos depois de ter perdido a onda dos smartphones, a concorrente taiwanesa MediaTek cresce em diversas frentes, incluindo celulares, alto-falantes inteligentes, TVs conectadas, dispositivos 5G e soluções corporativas de internet das coisas. A companhia estima que irá atingir receita global de 10 bilhões de dólares pela primeira vez em 2020. “MediaTek terá crescimento de mais de 20% em receita e forte lucro graças ao nosso portfólio variado”, afirma Rick Tsai, em entrevista coletiva acompanhada por EXAME. Leia a matéria completa aqui