Apple lança iPhone 14 nesta quarta-feira em evento online

A Apple lança nesta quarta-feira, 7, os novos iPhone 14 em um evento que promete ainda outros gadgets. Pode-se esperar, além de quatro diferentes variações do smartphone, uma nova versão do Apple Watch e do fone de ouvido sem fio AirPod Pro.

Com essa lista de lançamentos, ao que tudo indica, não se trata de um evento marginal com anúncio de pequenas atualizações. A empresa prepara uma estratégia mais agressiva, com grande diferenciação entre os produtos, criando segmentos ainda mais definidos entre a entrada e o topo das linhas.

O iPhone deve receber alguns ajustes de design, como acabar com o “entalhe” na parte superior das telas, substituindo-o por um buraco para a câmera (como fazem concorrentes). No processamento, os novos modelos devem receber os chips A16, produzidos pela própria Apple.

O lançamento ocorrerá nos Estados Unidos e começará às 14h (horário de Brasília, 10h no horário local). Ele terá transmissão ao vivo no site da empresa e no canal da Apple no YouTube.

Os eventos de lançamento da Apple em setembro já são uma tradição e completarão uma década neste ano (eles ocorrem de forma recorrente desde o lançamento do iPhone 5, em 2012).