O que esperar do lançamento do iPhone 14 na quarta-feira, 7? Assista ao vivo

A Apple lança nesta quarta-feira, 7, os novos iPhone 14 em um evento que promete ainda outros gadgets. Pode-se esperar, além de diferentes variações do iPhone, uma nova versão do Apple Watch, o relógio inteligente da empresa, e do fone sem fio AirPod Pro 2.

Com essa lista de lançamentos, ao que tudo indica, não se trata de um evento marginal com anúncio de pequenas atualizações.

A empresa prepara uma estratégia mais agressiva, com grande diferenciação entre os produtos, criando segmentos ainda mais definidos entre a entrada e o topo das linhas.

Confira abaixo esses e outros rumores que antecipam o grande anúncio que será feito pelo CEO Tim Cook.

Menos um iPhone?

Como dito acima, a Apple pretende criar mais distância entre as variantes da nova linha. Por isso, deve retirar o modesto iPhone Mini da lista de lançamentos, apresentado apenas a versão convencional de 6,1 polegada, o iPhone 14 Max, a versão Pro e Pro Max — os dois últimos correspondem a faixa na qual a fabricante reserva as grandes inovações.

Os consumidores que pretendem comprar a linha tradicional ou Max, vão encontrar o mesmo processador da linha 13, o chip A15. Ou seja, os ganhos de velocidade e desempenho são esperados em outras frentes.

Uma delas é na memória RAM, que vai subir de 4 GB para 6 GB. Nas câmeras, a frontal deve surgir com foco automático atualizado e a abertura de lente de f/1,9, turbinando a qualidade de imagem em cenas noturnas.

Contudo, o armazenamento base continuaria em 128 GB.

A nova estrela da Apple: iPhone 14 Pro

O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max prometem as grande mudanças vindas dos laboratórios de pesquisa da Apple.

O novo aparelho abandonará o notch adotado no iPhone X para implementar um furo em formato de pílula no centro do display. Esse pequeno espaço também deve abrigar a câmera e demais sensores do smartphone.

O iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max terão 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente, com always-on display, recurso não tão novo.

Já as câmeras dos modelos tendem a saltar de 12 megapixels para 48 megapixels. Os celulares, no entanto, seriam os únicos a receber o novo processador da marca, o A16.

Apple Watch com novas versões

O segmentação Pro também chega para o relógio inteligente da marca que, além de ser 7% maior do que os modelos atuais, que estão disponíveis em dois tamanhos: 41 mm e 45 mm, “será uma evolução da tela retangular”, ainda que isso não signifique que o relógio será redondo.

Outra previsão aponta que tanto o Apple Watch Series 8 quanto o Apple Watch Pro devam ganhar um novo sensor de temperatura, que deve incrementas as funções médicas do dispositivo.

Air Pods Pro 2

O esquecido, mas nem tanto AirPods Pro também deve ganhar uma atualização, acompanhando o irmão mais barato que ganhou um upgrade em 2021.

Para o dispositivo, um estojo de recarga de 21 mm de espessura, 46 mm de altura e 54 mm de largura. Segundo informações do 9to5Mac, o AirPods Pro 2 vai usar a próxima versão do chip H1.

Junto disso, referências sobre o codec LC3 no firmware beta do AirPods Max indicam que os novos fones poderão ter suporte ao Bluetooth 5.2.

Como assistir o evento da Apple ao vivo

Realizado no dia 7 de setembro, às 14h00 do Brasil, o evento é gravado e transmitido da sede da marca em Cupertino, na Califórnia, Estados Unidos.

Para assistir ao evento basta acessar o site oficial da empresa ou até mesmo ir ao canal do YouTube da fabricante.