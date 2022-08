Apple pretende lançar iPhone 14 em 7 de setembro

O novo iPhone 14 está perto de ser lançado. A data do evento anual da Apple para apresentar o dispositivo está marcada para o dia 7 de setembro, segundo fontes consultadas pela Bloomberg.

Tradicionalmente, a gigante de tecnologia com sede em Cupertino, na Califórnia, apresenta outros produtos junto do iPhone, incluindo os mais recentes Apple Watches.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O passo seguinte da empresa é começa a vender o smartphone cerca de uma semana e meia após revelá-lo ao público, e espera-se que a Apple mantenha esse padrão neste ano.

A chegada do iPhone marca sempre o início da temporada de lançamentos no terceiro trimestre, que também incluirá novos Macbooks, iPads low e high-end e três modelos de Apple Watch.

O último evento da empresa foi em junho, e anunciou o próximo conjunto de atualizações de software - iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 e macOS Ventura - com convites à imprensa e aos desenvolvedores para assistir a uma apresentação.

A próxima atualização do aparelho da marca será semelhante ao modelo 13, embora a empresa vá tirar de linha a versão “mini”, de 5,4 polegadas, e adicionará um novo modelo com uma tela de 6,7 polegadas.

Contudo, o embarque de tecnologias mais parrudas deve ficar para linha do iPhone 14 Pro. A Apple vai transformar a seção da câmera frontal, conhecido como entalhe, em um orifício em forma elíptica com sensores de reconhecimento facial e uma outra cavidade para a lente.

O reajuste de design deve garantir mais espaço na tela. A empresa também está adicionando um chip 30% mais rápido no iPhone 14 Pro. Enquanto isso, os iPhones 14 normais seguirão com o chip A15, do iPhone 13.