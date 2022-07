O iPhone mais caro da história vem aí: saiba quais atualizações vão elevar o preço do aparelho

A medida que o lançamento oficial do iPhone 14 se aproxima, mais informações e rumores aparecem sobre o novo aparelho. Com previsão de ser apresentado em setembro, ao menos, já é esperado que o novo smartphone seja mais caro que a versão anterior.

O iPhone 14 Pro deve aparecer custando US$ 1.099. Para comparação, a versão anterior, o iPhone 13 Pro, foi lançado no ano passado com preço sugerido de US$ 999.

Já o iPhone 14 Pro Max, de 1TB de armazenamento, sairá por US$ 1.199, ante os US$ 1.099 do iPhone 13 Pro Max. Se o preço se confirmar, será o iPhone mais caro já lançado pela Apple.

Agora, sobre o que está elevando o preço do aparelho, além das intempéries econômicas por quais o mundo todo passa, a versão 14 do aparelho terá alguns componentes que custam mais que os das versões anteriores.

Segundo o analista de mercado Ming-Chi Kuo, entre os componentes mais caros, um deles é a lente de foco fixo padrão da câmera selfie, que no upgrade ganhará um componente de foco automático de ponta e que, por consequência, custa "quase três vezes mais” em comparação com as versões anteriores.

Além disso, a nova câmera exigirá hardware adicional enquanto a própria lente sofrerá uma atualização da atual de cinco elementos (5P) do iPhone 13 para um design de seis elementos (6P).

Kuo indicou a Genius Electronic Optical como fornecedora da nova lente 6P, que custará cerca de 20% a mais do que a versão 5P atual. De acordo com Kuo, o fornecimento completo deve ser o seguinte: