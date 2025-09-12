Apple estende gratuidade de conectividade via satélite para iPhones 14 e 15 até 2026

Usuários dos iPhones 14 e 15 terão mais um ano gratuito de acesso aos recursos de conectividade via satélite, conforme uma nota de rodapé publicada pela Apple em seu site oficial junto ao lançamento do iPhone 17 e do iPhone 17 Pro.

“O período gratuito será estendido para usuários dos iPhones 14 e 15 que tiveram ativado seu aparelho em um país com suporte à conectividade via satélite da Apple antes das 0h, horário do Pacífico [4h em Brasília], de 9 de setembro de 2025”, informou a empresa.

Esse serviço de SOS de Emergência via satélite foi lançado pela Apple em novembro de 2022, logo após a chegada do iPhone 14, com gratuidade prevista para os dois primeiros anos. No entanto, em 2023, a empresa ampliou o benefício por mais um ano para usuários do iPhone 14, o que adiava a cobrança para novembro de 2025.

Agora, o prazo foi estendido novamente, para o mesmo mês em 2026, sem que a Apple detalhe quando ou quanto começará a cobrar. Em 2024, com o iOS 18, a Apple ampliou o uso da conectividade por satélite para permitir também o envio de mensagens para contatos mesmo fora de áreas de cobertura celular.

Conectividade fora da rede celular

A conectividade via satélite tem sido um dos principais diferenciais dos modelos mais recentes da Apple para situações de emergência ou falta de sinal. Ao ampliar a gratuidade do serviço, a Apple adia a pressão sobre os usuários para pagarem por um recurso ainda considerado experimental em muitas regiões.

Ainda não há informações sobre a política de cobrança do serviço a partir de 2026 ou se novos modelos, como o recém-lançado iPhone 17, terão um cronograma diferente para a gratuidade.

Juntamente com a apresentação de seus novos smartphones, a Apple também anunciou, na terça-feira, 9, que o Apple Watch Ultra 3 passará a contar com recursos de comunicação via satélite. Assim, usuários do dispositivo poderão enviar mensagens, compartilhar localização no Find My e acionar o SOS de Emergência em regiões sem cobertura móvel.