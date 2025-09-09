Apple lança três novos Apple Watch; Ultra 3 ganha satélite e maior tela já feita pela marca

O Apple Watch Ultra, lançado em 2022 como o relógio robusto da Apple para atletas e aventureiros, chega à sua terceira geração com a promessa de unir desempenho esportivo e segurança fora da rede. Anunciado no evento da empresa nesta terça-feira (9), o Ultra 3 traz a maior tela já usada em um relógio da Apple, suporte a comunicação via satélite e bateria ampliada para até 42 horas.

O novo display usa tecnologia de wide-angle OLEDs e LTPO3, que aumenta o brilho em diferentes ângulos sem comprometer a autonomia. Bordas mais finas permitiram ampliar a área de exibição sem mudar o tamanho da caixa. O resultado é um mostrador maior, capaz de exibir até segundos em tempo real em modos sempre ligados. Entre os novos recursos, está o mostrador Waypoint, que exibe pontos de interesse dinâmicos ao redor do usuário.

O foco esportivo também foi reforçado: o app de treinos ganhou personalização mais rápida e integração com o Workout Buddy, assistente por voz baseado em Apple Intelligence que motiva o usuário durante a atividade.

Conectividade fora da rede

Um dos anúncios mais relevantes foi a chegada da conectividade via satélite. O Ultra 3 consegue enviar mensagens, compartilhar localização no Find My e acionar o Emergency SOS em regiões sem cobertura de rede móvel. Para viabilizar o recurso, a Apple redesenhou o sistema de rádio e antena do relógio, dobrando a capacidade de transmissão para alcançar satélites a até 800 milhas de distância.

A novidade soma-se ao suporte a 5G integrado, ampliando a cobertura em áreas urbanas e rurais. Pela primeira vez, usuários de esportes ao ar livre como trilha, esqui e corrida em regiões isoladas podem usar o relógio como dispositivo de segurança sem depender de celular ou Wi-Fi.

Titânio reciclado e novas pulseiras

Outro destaque está na fabricação: o corpo em titânio agora é produzido com impressão 3D, processo que usa 100% de material reciclado e apenas metade das matérias-primas em relação a gerações anteriores. O Ultra 3 estará disponível em preto e no tradicional titânio natural.

As pulseiras também ganharam novidades: a Trail Loop agora inclui fios reflexivos para treinos noturnos, enquanto a linha Ocean passa a ter uma versão em borracha tramada para maior resistência.

O lugar do Ultra dentro da linha Apple Watch

Com preço inicial de US$ 799 (cerca de R$ 4.300, em conversão direta), o Ultra 3 se posiciona como o relógio mais avançado da empresa, com a maior autonomia de bateria já registrada na linha: até 42 horas.

Ao lado dele, a Apple também apresentou dois outros modelos: