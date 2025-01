Apple bate recorde e chega a 2,35 bilhões de dispositivos ativos

A Apple bateu seu recorde de dispositivos ativos no mundo, chegando a 2,35 bilhões, afirmou o CEO da companhia, Tim Cook, em reunião para apresentar os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.

Na última vez que a empresa divulgou a quantidade de dispositivos ativos, em fevereiro de 2024, eram 2,2 bilhões, conforme reportou o site MacRumours.

Na divulgação do quarto trimestre de 2021, havia 1,8 bilhões de dispositivos da Apple ativos, sendo que a venda iPhones havia crescido 9,2% em relação ao mesmo período de 2020. A empresa, porém, não divulgou sua base ativa de seus produtos de forma separada neste ano, embora o número de iPhones ativos seja acima de 1 bilhão por vários anos.

Resultados da Apple

A Apple obteve US$ 124,3 bilhões em receita no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. A maior parte, US$ 69,7 bilhões, foram arrecadados pelo segmento do iPhone, enquanto o negócio de serviços gerou receita de US$ 26,3 bilhões. Os lucros por ação ficaram em US$ 2,40.

As vendas de iPad e Mac tiveram forte crescimento em comparação com ao ano passado no trimestre de férias. A receita do Mac e do iPad cresceram 15%.