Elas engravidaram juntas e hoje faturam milhões com cosméticos para bebês

A Verdi Natural tem a meta de crescer entre 25% e 38% em 2026 e ampliar novamente o quadro de funcionários, acompanhando a expansão do negócio.

Criada para atender a uma demanda real de mães por produtos naturais, mais seguros, acessíveis e eficazes, a empresa catarinense aposta em inovação constante, escuta ativa do consumidor e fidelidade ao seu manifesto ao desenvolver soluções naturais que façam diferença no dia a dia das famílias.

Fundada em Brusque, no Vale do Itajaí, a Verdi Natural atua no desenvolvimento e na comercialização de cosméticos naturais, com foco em gestantes, bebês e crianças, mas com produtos que podem ser usados por toda a família.

Hoje, a marca envia para todo o Brasil e mantém um portfólio de 40 itens, com preços que variam de R$ 24 a R$ 134.

As fundadoras do negócio são Aline Fernanda dos Santos Becker, de 42 anos, e Estefânia Maria Furtado de Oliveira, de 39.

Quando a maternidade virou negócio

Amigas de longa data, Aline é formada em marketing e tinha uma agência de publicidade; Estefânia atuava como advogada.

Coincidentemente, as duas engravidaram praticamente ao mesmo tempo e passaram a vivenciar juntas os desafios da maternidade.

Foi justamente nessa fase que surgiu o estalo para o negócio.

“A gente buscava muitos produtos naturais para usar nos nossos filhos e acabava encontrando soluções apenas fora do Brasil”, conta Aline.

A partir dessa necessidade, nasceu a Verdi Natural, em 2019. Em março de 2020, no início da pandemia, a empresa lançou o e-commerce com os primeiros produtos.

Juntas, as duas desembolsaram R$ 80 mil para tirar o projeto do papel, e o investimento foi certeiro. De 2023 para 2024, a empresa cresceu 146% e entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 , na categoria de companhias que registraram faturamento entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões.

A Verdi Natural saiu do papel bem rápido. Com experiência prévia em marketing e no atendimento a empresas de cosméticos, as sócias estruturaram a marca em poucos meses. “Foi um planejamento muito intenso, mas bem embasado”, afirma.

A pandemia, apesar dos desafios, acabou acelerando o consumo online e ajudou a apresentar o negócio ao mercado.

O primeiro lançamento foi um kit relaxante do sono, com sabonete e spray à base de óleo essencial de lavanda, pensado para bebês, mas que rapidamente ganhou adeptos de todas as idades.

Depois vieram hidratantes, produtos capilares, protetor solar e, mais recentemente, itens voltados também ao público adulto, como a vitamina C facial.

Em 2025, a empresa lançou oito novos produtos, reforçando sua estratégia de inovação contínua.

Como nascem os produtos

O desenvolvimento dos itens segue um processo rigoroso. As fundadoras realizam pesquisas in loco, analisam tendências internacionais e avaliam o que ainda não existe no mercado brasileiro, mas pode fazer sentido para a realidade das famílias daqui.

Só depois disso o produto segue para o laboratório.

“A gente não lança por lançar. Primeiro precisa fazer diferença na rotina da família”, pontua.

Pediatras também contribuem com orientações técnicas, mas as demandas partem, principalmente, da observação direta do mercado e da conversa constante com os clientes.

Esse diálogo é um dos pilares da Verdi Natural. A marca mantém uma relação próxima com o consumidor por meio das redes sociais, influenciadores, especialmente dos nichos materno, adolescente e familiar, e feedbacks diretos. Foi assim, por exemplo, que a linha capilar ganhou força.

Operação em expansão

Hoje, todos os produtos da marca são veganos, com exceção do protetor solar, que leva uma pequena quantidade de cera de abelha.

A produção é 100% nacional, embora parte da matéria-prima seja importada, sempre com foco em alta qualidade. “A gente quer atingir o máximo de pessoas possível. Nossos produtos são acessíveis, de qualidade e de uso constante”, resume Aline.

A operação da empresa está concentrada em Brusque, onde ficam o escritório e o centro de distribuição, com 400 m². O time conta atualmente com 11 colaboradores.

A área de marketing é liderada por Aline, e Estefânia cuida da parte administrativa.

Em 2025, a Verdi Natural alcançou um faturamento de R$ 15,9 milhões e, de 2024 para 2025, o número de funcionários cresceu 79%.

Para 2026, além da projeção de crescimento de até 38% no faturamento, a empresa planeja reforçar a equipe e seguir ampliando o portfólio, sempre fiel à proposta original: cosméticos naturais e que podem ser usados desde os primeiros dias de vida.

“A estratégia inicial vai sendo ajustada ano a ano, mas o nosso manifesto não muda. Temos um planejamento traçado até 2029”, diz Aline.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.