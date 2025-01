Apple (AAPL) tem aumento de 7,1% no lucro líquido do 1º trimestre fiscal

A Apple divulgou seu balanço para o primeiro trimestre de seu ano fiscal nesta quinta-feira, 30. A empresa relatou lucros por ação de US$ 2,40 e uma receita de US$ 124,3 bilhões. Analistas estavam esperando US$ 2,35 por ação e receita de US$ 124,1 bilhões, de acordo com estimativas de consenso da Bloomberg. No pós-mercado, as ações estavam caindo 1,5%.

O segmento do iPhone arrecadou US$ 69,1 bilhões, ante expectativas de US$ 71 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 69,7 bilhões que a empresa relatou para o segmento no ano passado. O negócio de Serviços gerou US$ 26,3 bilhões em receita, em linha com as expectativas de Wall Street. As vendas para a China atingiram US$ 18,5 bilhões, queda de 11%. Wall Street esperava US$ 21,5 bilhões.

A empresa relatou US$ 36,33 bilhões em lucro líquido durante o trimestre, aumento de 7,1% em relação aos US$ 33,92 bilhões no mesmo período do ano passado.

Problemas com a China

A China tem sido uma área de problemas para a Apple nos últimos dois anos. As vendas na região caíram 8% em 2024 e 2% em 2023. Na época, a Apple culpou a fraqueza do yuan em relação ao dólar e as vendas menores de iPhone e iPad.

De acordo com estimativas da IDC e da Canalys, a participação geral de mercado do iPhone caiu 1% ano a ano no quarto trimestre para 23%.

Novos produtos e IA

As vendas de iPad e Mac da Apple mostraram forte crescimento em relação às vendas em dificuldades do ano passado no trimestre de férias. A receita do Mac aumentou 15% para US$ 8,98 bilhões e a receita do iPad cresceu 15% para US$ 8,08 bilhões. A divisão Mac da empresa registrou seu melhor crescimento desde o quarto trimestre fiscal de 2022.

A Apple continuará a lançar atualizações do Apple Intelligence ao longo do ano, aprimorando recursos com funções mais úteis, incluindo a capacidade de reunir informações em vários aplicativos a partir de uma única interface.

A Apple também deve lançar uma série de novos produtos nos próximos meses, incluindo um novo iPhone SE, bem como novos iPads e MacBook Airs, de acordo com Mark Gurman da Bloomberg.

Comparando com outras big techs

Nos últimos 12 meses, as ações da Maçã subiram 24%, quase o mesmo que o Google, que cresceu 27%. Outra big tech, a Meta, teve crescimento mais robusto, com sua ação subindo 69% no mesmo período. Já os papéis da Microsoft cresceram apenas 8% nos últimos 12 meses.