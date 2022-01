Apple bate recorde de vendas de iPhones e registra trimestre histórico

Nesta quinta-feira, 27, a Apple divulgou o relatório financeiro referente ao quarto trimestre de 2021 e mostrou resultados históricos. Mesmo com a escassez global de chips, a companhia conseguiu uma receita recorde de 123,9 bilhões de dólares, 11% a mais do que o mesmo período no ano anterior.

O relatório, que mostra números de até 25 de dezembro, indicou que o lucro da empresa subiu para 2,10 dólares por ação, bem acima dos 1,90 dólares estimados pelos analistas. Ainda no início de janeiro, a Apple atingiu brevemente o marco de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, mas agora está nos 2,6 trilhões.

Mesmo assim, as previsões dos analistas ficaram em torno dos 118 bilhões de dólares para a receita, já que a própria Apple havia alertado anteriormente que a falta de semicondutores poderia custar 6 bilhões de dólares em vendas à empresa.

Porém, dois fatores definiram seu trimestre de sucesso: o período de festas de fim de ano e os novos iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad Mini e Mac Pros.

Somente nas vendas de iPhone, a empresa gerou 71,6 bilhões de dólares em receita, mostrando um aumento de 9,2% em relação ao trimestre do ano anterior.

O CEO Tim Cook aproveitou a teleconferência de divulgação do relatório para revelar que a Apple alcançou 1,8 bilhão de dispositivos ativos. Nos anos anteriores, a empresa teve 1,65 bilhão em 2021 e 1,5 bilhão em 2020.

Um destaque nos resultados veio dos negócio de serviços da Apple, que abrange aplicativos pagos como Apple TV+, Apple Music e Apple Fitness. A divisão teve um salto de 24% em receita, alcançando 19,5 bilhões de dólares. Ao todo, os serviços contam com 785 milhões de assinantes pagos.

“A forte resposta dos clientes ao nosso lançamento de novos produtos e serviços impulsionou um crescimento de dois dígitos em receitas e lucros, e ajudou a estabelecer um recorde histórico para nossa base instalada de dispositivos ativos”, disse Lucas Maestri, CFO da Apple.