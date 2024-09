Apple anuncia AirPods 4 com cancelamento de ruído e novas cores para AirPods Max

A Apple apresentou nesta segunda-feira, 9, a nova geração dos AirPods 4, com melhorias significativas em design e conforto. Usando ferramentas avançadas como fotogrametria 3D e análises por laser, a empresa mapeou e analisou milhares de formatos de orelha, refinando o design para criar o que, segundo dizem seus porta-vozes, seriam os AirPods mais confortáveis até então.

Entre as novas funções, os AirPods agora permitem interações com a Siri através de gestos, como balançar a cabeça para responder "sim" ou "não". A qualidade das chamadas também foi melhorada com o recurso de isolamento de voz, que elimina ruídos de fundo, como sons de tráfego ou conversas próximas.

AirPods 4 ganham cancelamento de ruído ativo

A Apple também lançou uma versão mais avançada dos AirPods 4 com cancelamento de ruído ativo, algo inédito para este modelo.

Com a introdução dos modos de escuta, a função de áudio adaptativo ajusta automaticamente o nível de ruído de acordo com o ambiente. Além disso, a nova função de reconhecimento de conversas abaixa o volume da mídia quando o usuário começa a falar com alguém, facilitando a interação sem precisar tirar os fones.

O case de carregamento dos novos AirPods é menor e mais portátil, com USB-C e suporte para carregamento sem fio, incluindo carregadores do Apple Watch. O case também tem um alto-falante para ajudar na função Find My, facilitando localizar os AirPods quando perdidos.

Novas cores e USB-C chegam ao AirPods Max

A Apple também anunciou atualizações para o AirPods Max, seus fones de ouvido de maior fidelidade sonora. A principal novidade são as novas cores: azul meia-noite, roxo, laranja e starlight.

Além disso, os AirPods Max agora contam com porta USB-C para facilitar o carregamento. Com o iOS 18, os fones ganham áudio espacial personalizado para aprimorar ainda mais a experiência de escuta em músicas, filmes e jogos.

Os novos AirPods 4 custam a partir de US$ 129, enquanto a versão com cancelamento de ruído ativo sai por US$ 179.

Ambos os modelos podem ser pré-encomendados hoje, com lançamento oficial no dia 20 de setembro. Já os AirPods Max continuam sendo vendidos por US$ 549 e também estarão disponíveis para compra na mesma data.