Nova faixa de isenção do IR de 2026 começa a valer nos salários de janeiro

Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, cerca de 16 milhões de brasileiros serão beneficiados

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15h57.

Os efeitos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 começam a ser sentidos a partir desta semana no contracheque de assalariados com renda bruta de até R$ 5 mil por mês. Para esse grupo, haverá isenção total do imposto, enquanto quem recebe até R$ 7.350 verá redução gradual na retenção na fonte.

As mudanças valem para salários pagos a partir de janeiro, com reflexo direto no pagamento de fevereiro. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, cerca de 16 milhões de brasileiros serão beneficiados.

Com a nova regra, ficam totalmente isentos do IRPF os seguintes contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil:

  • trabalhadores com carteira assinada;

  • servidores públicos;

  • aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios.

A regra vale também para o 13º salário. Já os rendimentos acima de R$ 7.350 seguem a tabela progressiva atual, com alíquota máxima de até 27,5%.

Declaração do IR

Segundo o Ministério da Fazenda, a declaração anual de 2027, referente aos rendimentos de 2026, será a primeira a refletir integralmente as mudanças.

Para a declaração a ser entregue em maio de 2026, com base na renda de 2025, nada muda.

Segundo a Fazenda, as principais deduções do IRPF permanecem inalteradas, tanto na declaração anual quanto nos descontos mensais:

  • Dependentes: R$ 189,59 por mês

  • Desconto simplificado mensal: até R$ 607,20

  • Educação: até R$ 3.561,50 por pessoa ao ano

  • Declaração anual: desconto simplificado de até R$ 17.640

A isenção para quem ganha até R$ 5 mil não se baseia apenas no valor do salário. Entram na conta também rendas isentas e não tributáveis, rendimentos tributados exclusivamente na fonte e posse de bens.

Quem tiver mais de uma fonte de renda ou bens acima do limite legal ainda poderá ser obrigado a declarar, mesmo que nenhum dos salários isoladamente ultrapasse R$ 5 mil.

A recomendação para quem teme errar na hora de preencher a declaração em 2026 ou 2027 é seguir fielmente o Informe de Rendimentos fornecido pela empresa até o primeiro trimestre de cada ano.

