Liberdade Artificial

Chief Artificial Intelligence Officer da Exame
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 16h01.
Pavel Durov estava sentado em uma cela francesa sem janelas quando percebeu: o jogo havia mudado. Não era mais sobre construir empresas ou acumular bilhões. Era sobre até onde um governo democrático iria para controlar a informação.
Quatro dias em concreto frio. Sem travesseiro. Sem acusação formal.
O fundador do Telegram, avaliado em US$ 15,5 bilhões, enfrentava uma escolha que poucos executivos brasileiros conseguem imaginar: entregar chaves de criptografia de 1 bilhão de usuários ou permanecer preso. Sua decisão expõe uma tensão crescente entre Big Tech e governos, uma tensão que já chegou ao Brasil.
Agentes de inteligência da França foram diretos. Durante as eleições na Romênia, vozes políticas circulavam no Telegram. O governo queria acesso. Queria moderação. Queria controle.
"Colabore e facilitamos sua situação", disseram.
Durov recusou publicamente. A prisão veio em agosto de 2024. As acusações permaneceram vagas — cumplicidade em crimes cometidos por usuários da plataforma. O mesmo argumento que poderia implicar qualquer CEO de rede social.
Enquanto isso, Meta reportou US$ 134 bilhões em receita anual. Google, US$ 307 bilhões. Ambos entregam dados a governos rotineiramente sob ordens judiciais. Ninguém foi preso.
A diferença? Telegram usa "reproducible builds", código auditável por qualquer pessoa. WhatsApp e Instagram não. Você simplesmente confia.
No Brasil, a questão não é teórica. O Supremo Tribunal Federal bloqueou o X (ex-Twitter) por 38 dias em 2024, impactando 40 milhões de usuários. Empresas brasileiras perderam canais de atendimento da noite para o dia. Startups viram estratégias de marketing evaporarem.
O Telegram não foi tocado, ainda. Mas executivos brasileiros deveriam prestar atenção.
"Quando governos ganham poder de decidir o que é desinformação, quem vigia os vigilantes?", questionou Durov em entrevista recente.
No Brasil, bancos digitais dependem de WhatsApp para onboarding. Varejistas usam Instagram para vendas. Toda a infraestrutura de comunicação corporativa brasileira está em plataformas que podem desaparecer com uma decisão judicial.
Durov diz que faz 300 flexões diariamente. Não porque precisa, mas porque escolheu a dificuldade. Acho que é uma metáfora.
Em uma entrevista recente, ouvi ele citar o "experimento do paraíso dos ratos". Cientistas criaram o ambiente perfeito: comida ilimitada, sem predadores, temperatura ideal. Resultado: extinção total. Ratos pararam de se reproduzir, desenvolveram comportamentos autodestrutivos, desapareceram mesmo cercados de abundância.
"Taxas de natalidade despencando. Depressão em alta. Pessoas perdendo propósito", ele observa sobre sociedades modernas.
Durov não pode viajar livremente. Seu negócio está sob ataque constante. Ele acredita ter sobrevivido a tentativa de envenenamento.
Esse é o preço da resistência.
A maioria dos executivos não pagaria. Preferem a ilusão de liberdade com a realidade da conveniência. Assinam termos de serviço sem ler. Entregam dados de clientes para algoritmos que não entendem.
Mas reconhecer isso já é um primeiro passo.
No livro "O Processo", de Kafka, o protagonista é preso por crime nunca especificado. Passa por julgamento que nunca acontece. Eventualmente desiste.
"A vitória da tirania não é te matar, é te exaurir até você aceitar a faca sem resistência", disse Durov.
Quantas empresas brasileiras vivem processo kafkiano permanente? Sempre esperando aprovação de algoritmos. Sempre julgadas por métricas invisíveis. Sempre sob escrutínio de sistemas que não compreendem.
A questão não é se você valoriza privacidade. É se valoriza o suficiente para agir diferente do mainstream.