Apple Watch Series 10 chega com aposta em materiais nobres e tela gigante

O Apple Watch Series 10 traz um design renovado, com um vidro frontal mais resistente e expansivo, que se estende pelas laterais da caixa do relógio. Debaixo desse vidro, está o primeiro display OLED de ângulo amplo da Apple, projetado para melhorar a visibilidade de diferentes posições.

Cada pixel da tela foi ajustado para emitir mais luz em ângulos amplos, facilitando a visualização do relógio enquanto você digita, anda ou simplesmente está com a mão no colo. O resultado é uma tela até 40% mais brilhante, permitindo que você veja as informações com apenas um rápido olhar, mesmo de lado.

A Apple também investiu em eficiência energética no Series 10. Agora, o display atualiza a tela uma vez por segundo no modo "sempre ligado" (always-on), permitindo que o ponteiro de segundos esteja sempre visível, tornando o relógio mais dinâmico e "vivo", mesmo quando o pulso está abaixado.

O relógio estreia um novo mostrador chamado Flux, que usa toda a área da tela para exibir cores que mudam a cada segundo, acompanhando o design maior do dispositivo. Essa novidade combina bem com o novo acabamento em alumínio polido, uma estreia na linha, com destaque para o modelo em jet black (preto brilhante), desenvolvido especialmente para o Series 10. O acabamento é obtido com nanopartículas de silício que dão ao alumínio uma aparência altamente reflexiva e elegante.

Esportes aquáticos radicais e detector de apneia

Os novos modelos do Apple Watch também são mais resistentes à água, agora certificados para esportes aquáticos de alta velocidade a até 20 metros de profundidade. Por isso, a Apple está trazendo seu aplicativo Depth (antes exclusivo do modelo Ultra) para o Series 10, ampliando o uso do relógio em atividades subaquáticas.

Outra grande novidade do Apple Watch Series 10 é a capacidade de detectar apneia do sono durante o monitoramento noturno. Embora o diagnóstico não seja tão preciso quanto um exame médico, o aparelho alerta para uma "possível apneia", coletando dados durante um período de 30 dias. Isso representa uma evolução significativa na função de monitoramento da saúde do relógio.

As pré-vendas do Apple Watch Series 10 começam na sexta-feira, 13 de setembro, nos EUA com lançamento oficial na semana seguinte, dia 20 de setembro. Os preços partem de US$ 399 para a versão de 44mm.

(reportagem em atualização)