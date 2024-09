Apple apresenta iPhone 16 e inaugura sua presença na inteligência artificial

A Apple anunciou o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus nesta segunda-feira, 9, destacando sua integração com a nova suíte de Apple Intelligence, um conjunto de funcionalidades de inteligência artificial que opera tanto no dispositivo quanto na nuvem privada da Apple. O iPhone 16 foi "construído do zero" para essas novas tecnologias de IA, segundo a empresa, que aposta em uma experiência mais personalizada e inteligente para os usuários.

Uma das grandes novidades é o Camera Control, um botão capacitivo na lateral do dispositivo que facilita o uso da câmera. Com um simples toque, o usuário pode tirar uma foto, enquanto deslizar o dedo sobre o botão ajusta o nível de zoom. O Camera Control também oferece acesso rápido a novos recursos de IA visual, como o ajuste automático de fotos. Além disso, o botão de ação, anteriormente exclusivo do iPhone 15 Pro, agora substitui o antigo botão de silenciar e pode ser configurado para executar diferentes funções personalizáveis.

O desempenho do iPhone 16 também foi impulsionado pelo novo chip A18, que promete ser 30% mais rápido do que o A16 Bionic encontrado no iPhone 15. Esse chip não só melhora a velocidade do aparelho, mas também habilita as novas funções do Apple Intelligence, incluindo o Genmoji e o Image Playgrounds, que utilizam inteligência artificial para gerar imagens criativas. A Siri também ganha aprimoramentos, com respostas mais inteligentes e uma nova capacidade de priorizar automaticamente as notificações.

A Apple promete que as funções da Apple Intelligence serão liberadas gradualmente, permitindo que o dispositivo se torne ainda mais eficiente com o tempo. Com isso, a empresa reforça seu compromisso com a privacidade e o processamento de dados local, graças à sua infraestrutura de computação em nuvem privada.

O iPhone 16 foi lançado com uma série de melhorias focadas na captura de imagem e performance, destacando-se pelo uso de computational photography, técnica que permite a fusão de imagens de alta resolução com otimização para captura de luz. O resultado são fotos de 24 megapixels que equilibram qualidade de imagem, luz e detalhes, além de arquivos menores para armazenamento e compartilhamento.

Além disso, o sistema de câmera principal oferece um zoom de até 2x utilizando 12 MP do sensor, o que melhora significativamente a qualidade ótica e possibilita fotos de alta resolução. O zoom 2x possui uma abertura maior do que modelos anteriores, capturando até 1,6 vezes mais luz, o que otimiza as fotos em condições de pouca luz e vídeos em 4K a 60fps com HDR Dolby Vision.

Outro destaque é a nova câmera ultra-angular com autofoco, que permite capturar até 2,6 vezes mais luz. Com esse upgrade, o iPhone 16 facilita o uso da macro fotografia, permitindo registrar detalhes em objetos muito próximos. O novo design de câmera ainda habilita a captura espacial, permitindo vídeos e fotos tridimensionais que podem ser visualizados em dispositivos como o Apple Vision Pro.

Jogos com qualidade de console e novos recursos de bateria

A Apple também deu grande atenção ao desempenho do iPhone 16 para jogos. O novo chip A18 proporciona até 30% mais performance sustentada para jogos, com destaque para a tecnologia de ray tracing, que aprimora os efeitos de luz em jogos 3D, acelerada por hardware.

Esse recurso permite reflexos e sombras mais realistas, que antes eram impossíveis de rodar em tempo real em smartphones. Jogos populares como Resident Evil 7 e Assassin's Creed Mirage agora rodam perfeitamente no iPhone, enquanto títulos como Honor of Kings World, da Tencent, terão uma experiência otimizada com gráficos ultrarrealistas.

Para suportar essas novas funcionalidades, o iPhone 16 recebeu uma bateria maior combinada com a eficiência energética do chip A18, oferecendo uma melhora significativa na duração da bateria.