Apple adia segunda geração do iPhone Air após vendas abaixo do esperado

A Apple adiou o lançamento da próxima geração do iPhone Air, que não será mais apresentada em 2026, como inicialmente planejado. A decisão vem após o desempenho abaixo do esperado da primeira versão do aparelho, o modelo ultrafino lançado em setembro deste ano, segundo o The Information.

De acordo com o portal, a produção do iPhone Air original foi reduzida de forma significativa em meio a revisões internas sobre o futuro da linha. O dispositivo, apresentado como o modelo mais fino da história da Apple, não alcançou o sucesso comercial esperado e deve passar por mudanças antes de um novo lançamento.

Novo modelo pode chegar apenas em 2027

A Apple pretendia lançar um iPhone Air de segunda geração mais leve, com maior capacidade de bateria e um sistema de câmara semelhante ao utilizado na linha iPhone 17 Pro. Com o adiamento, a programação da empresa para 2026 deve incluir apenas o iPhone 18 Pro e o iPhone dobrável, enquanto o iPhone 18 e o iPhone 18e estão previstos para 2027.

Ainda assim, há a possibilidade de que o novo iPhone Air também seja lançado nesse mesmo período, segundo o The Information. O projeto permanece em desenvolvimento interno, e a Apple estaria avaliando ajustes de design e performance antes de retomar a produção em larga escala.