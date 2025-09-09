iPhone Air é lançado como o mais fino da Apple; saiba os preços no Brasil

Em seu evento anual de novidades, a Apple apresentou a nova geração de iPhones e incluiu um modelo inédito: o iPhone Air, o mais fino da história, com apenas 5,6 mm de espessura. O aparelho combina design ultraleve, acabamento em titânio e chip A19, o mesmo dos modelos Pro, em um formato pensado para quem valoriza portabilidade sem abrir mão de desempenho.

O iPhone 17 também foi atualizado, com melhorias em tela, processador, câmeras e bateria, mantendo-se como opção intermediária entre os modelos de entrada e a linha Pro.

iPhone 17: tela mais brilhante e câmeras em nova fusão

O iPhone 17 traz tela de 6,3 polegadas com bordas mais finas e suporte a ProMotion de até 120 Hz. O painel agora alcança pico de 3.000 nits de brilho em ambientes externos, o mais alto já visto em um iPhone.

A proteção também evoluiu com o Ceramic Shield 2, vidro três vezes mais resistente a riscos e com sete camadas antirreflexo.

Na fotografia, o modelo adota o sistema Dual Fusion de 48 MP (principal e teleobjetiva 2x) e uma nova ultrawide de 48 MP. A câmera frontal Center Stage, com sensor quadrado quase duas vezes maior, garante selfies de até 18 MP e vídeos mais estáveis.

O chip A19, de 3 nanômetros, dá suporte ao pacote Apple Intelligence — que inclui tradução em tempo real, busca visual e assistentes generativos — e promete até oito horas adicionais de vídeo em relação ao iPhone 16.

iPhone Air: o destaque do evento

O grande lançamento foi o iPhone Air, apresentado como o modelo mais fino e leve da linha. Com apenas 5,6 mm de espessura, corpo em titânio aeroespacial polido e tela de 6,5 polegadas, o aparelho praticamente “desaparece na mão”.

O design exigiu uma revisão completa da arquitetura interna, com câmeras, alto-falantes e chips reposicionados em um novo plateau. Para aumentar a durabilidade, o Ceramic Shield 2 agora protege frente e traseira, tornando o aparelho quatro vezes mais resistente a quedas que o vidro usado em gerações anteriores.

O chip A19 garante desempenho similar ao dos modelos Pro, e a Apple afirma que a bateria foi otimizada para manter boa autonomia mesmo com o corpo ultrafino. O Air será vendido em quatro cores: preto espacial, branco-nuvem, dourado-claro e azul-céu.

Preços do iPhone Air no Brasil

O iPhone Air chega em três versões de armazenamento no país:

256 GB : R$ 10.499

512 GB : R$ 11.999

1 TB: R$ 13.499

A pré-venda começa em 16 de setembro, com entregas a partir do dia 19.