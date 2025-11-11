Apple aposta em acessório de quase R$ 1.200 em homenagem a Jobs

A Apple revelou, nesta terça-feira, 11, sua primeira colaboração com uma marca de moda desde o Apple Watch com a Hermès em 2015: um acessório criado com o estúdio do estilista japonês Issey Miyake, conhecido por desenhar as blusas pretas de gola alta que se tornaram a marca registrada de Steve Jobs.

Chamado iPhone Pocket (bolso para iPhone, em tradução literal), o produto é um estojo 3D de malha inspirado na linha Pleats Please do estúdio. Simples no visual, ele foi projetado para acomodar qualquer modelo de iPhone, além de pequenos itens como fones de ouvido e batons

Disponível em duas versões – uma de alça curta, que pode ser usada no pulso, e outra longa, para uso como bolsa transversal –, o acessório chega ao mercado na sexta-feira, 14 de novembro, por US$ 149,95 (pouco menos de R$ 800) e US$ 229,95 (cerca de R$ 1.221), respectivamente.

O design foi liderado por Yoshiyuki Miyamae, à frente do Miyake Design Studio e do projeto A-POC ABLE, voltado à experimentação têxtil. Prototipado até em papel dobrado à moda origami, o acessório foi apresentado à Apple e ganhou forma após encontros com a equipe de design em Cupertino.

A escolha de cores foi um dos pontos de maior sinergia entre elas: o tom “mandarim”, proposto por Miyake, acabou coincidindo com o laranja-cósmico do iPhone 17, que naquele momento ainda não havia sido lançado.

Essa colaboração é vista como um tributo ao legado de Steve Jobs e Issey Miyake, dois criadores que uniram estética e funcionalidade como poucos em suas áreas.

Disponibilidade e cores

Segundo a Apple, o iPhone Pocket estará disponível a partir de sexta-feira, 14 de novembro, em lojas selecionadas da empresa e no site apple.com na França, China, Itália, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

Lançado às vésperas das festas de fim de ano, a versão de alça curta está disponível em oito cores – lemon (amarelo-limão), mandarin (laranja), purple (roxo), pink (rosa), peacock (azul-petróleo), sapphire (azul-safira), cinnamon (canela) e black (preto) —, enquanto a longa pode ser comprada em três — sapphire, cinnamon e black.