China usa TikTok para negociar tarifas com EUA; decisão final acontece na quarta, 17

Repórter
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10h11.
As negociações entre Estados Unidos e China sobre o futuro do TikTok ganharam novo capítulo nesta segunda-feira, 15, em Madri. Representantes dos dois países discutem a venda da plataforma de vídeos curtos por sua controladora, a ByteDance, mas o avanço depende de concessões mais amplas no campo comercial e tarifário.
O prazo para que a ByteDance venda o TikTok nos EUA expira em 17 de setembro. Caso contrário, o aplicativo pode ser banido do país.
Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, Pequim trouxe à mesa “um pedido muito ambicioso”, vinculando o acordo a questões como tarifas e acesso a mercados.
Washington insiste que não aceitará comprometer a segurança nacional em troca de um aplicativo de mídia social.
As tratativas ocorrem num momento de tensão adicional: os EUA pressionam aliados a elevarem tarifas contra a China por causa das compras de petróleo russo. Pequim reagiu, acusando Washington de “coerção econômica” que ameaça a estabilidade do comércio global.
Enquanto isso, a China abriu uma investigação antitruste contra a Nvidia, interpretada como retaliação às restrições americanas ao setor de semicondutores. A ofensiva regulatória em torno da gigante dos chips reforça o caráter geopolítico das conversas sobre o TikTok.
Desde maio, as delegações lideradas por Bessent e pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng se reuniram em capitais europeias. Em julho, em Estocolmo, firmaram uma trégua de 90 dias que reduziu tarifas bilaterais e restabeleceu exportações de terras raras chinesas para os EUA.
Ainda assim, especialistas não esperam avanços substanciais sem um encontro direto entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. “Essas conversas servem mais para preparar terreno para uma reunião de cúpula”, avaliou William Reinsch, do Center for Strategic and International Studies.
Outro elemento pesa sobre a mesa: a Suprema Corte dos EUA deve julgar, no início de 2026, a legalidade das tarifas impostas por Trump sobre produtos chineses. Uma eventual anulação enfraqueceria a posição de barganha americana.
Apesar das dificuldades, Bessent buscou adotar tom conciliador: “Mesmo sem acordo imediato sobre o TikTok, a relação entre os dois países segue boa nos níveis mais altos”.