Trump assina decreto pela terceira vez e dá mais 90 dias para TikTok manter operações nos EUA

Não se sabe exatamente qual a extensão do que um presidente pode fazer por meio de decretos, especialmente quando se trata de Donald Trump, um conhecido e renomado negociador, e a busca por um acordo para colocar o TikTok sob propriedade norte-americana.

Na quinta-feira, 19, o presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva garantindo à rede social chinesa mais 90 dias de operação no país. A medida dá ao governo tempo adicional para negociar um acordo que transfira a propriedade da ByteDance para uma empresa nacional.

Essa é a terceira vez que Trump assina uma ordem executiva para estender o prazo de operação da plataforma no país. A primeira prorrogação ocorreu no dia de sua posse, em 20 de janeiro, quando o TikTok ficou fora do ar brevemente devido a um banimento nacional aprovado pelo Congresso e ratificado pela Suprema Corte dos EUA.

Em abril, o prazo foi novamente prorrogado, quando autoridades da Casa Branca acreditaram estar perto de fechar um acordo para desmembrar o TikTok em uma nova empresa com propriedade norte-americana. Entretanto, o negócio foi desfeito quando a China retirou seu apoio após o anúncio de tarifas de Trump.

Não está claro quantas vezes Trump pode ou continuará a estender a suspensão, enquanto o governo tenta negociar um acordo envolvendo o TikTok. Até o momento, não houve desafios legais contra essas medidas protelatórias.

Qual foi a reação do TikTok?

O TikTok expressou gratidão pela decisão de Trump. Em um comunicado, a empresa afirmou: “Agradecemos pela liderança e apoio do presidente Trump em garantir que o TikTok continue disponível para mais de 170 milhões de usuários americanos e 7,5 milhões de empresas dos EUA que dependem da plataforma.”

E qual a opinião dos norte-americanos sobre o caso?

Em meio à disputa política entre republicanos e democratas, os cidadãos dos EUA estão mais divididos do que nunca sobre o futuro do TikTok. Uma pesquisa recente do Pew Research Center revelou que cerca de um terço dos norte-americanos apoia o banimento da plataforma, uma queda significativa em relação aos 50% que apoiavam a proibição em março de 2023.

Entre os favoráveis ao banimento, 80% citam preocupações com a segurança dos dados dos usuários como motivo principal.