Após a morte, jovem russo vira inteligência artificial

Roman Mazurenko tinha 34 anos quando morreu após ser atropelado. Os amigos, com saudade de Mazurenko, decidiram resolver o problema de uma forma um tanto quanto inusitada: transformando-o em inteligência artificial (IA).

Para conseguir fazer isso, os amigos do rapaz russo criaram um chatbot alimentado com mensagens que ele havia enviado em vida. Em algumas situações, a IA cria novas respostas, em outras, a resposta é igual a que Mazurenko deu quando conversava com os amigos.

Em entrevista à BBC, o amigo Dima Pyanov afirmou que “caiu no choro” quando o bot de Roman começou a responder. De acordo com ele, a ideia de Mazurenko antes de morrer era fazer um projeto capaz de “repensar a morte”.

O que é um chatbot?

Anos atrás um chatbot dominou a internet. Chamado de “Robô ED”, a inteligência artificial do site conseguia responder as mensagens enviadas por usuários de forma anônima.

Mas, para saber o que é um chatbot, não é preciso ir tão longe: pense nas conversas que você tem com as assistentes virtuais de bancos, por exemplo.

Para criá-los, o desenvolvedor alimenta a IA com possíveis comandos que devem ser atendidos – o chamado aprendizado de máquina, ou machine learning.